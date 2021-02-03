Süresiz HES kodu nedir, nasıl alınır? SMS HES kodu ve süresiz HES kodu alma işlemleri

Covid-19 salgını ile hayatımıza giren HES kodu, vatandaşlar arasında sıkça sorulan ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Şehir içi toplu taşımada gösterilmesi zorunlu olan HES kodu aynı zamanda büyükşehirlerde kullanılan akıllı seyahat kartına da tanımlatılması gerekiyor.
HES kodu, süreli ve süresiz olarak ikiye ayrılıyor. Süreli HES kodu alırken belli bir zaman dilimi belirtmek gerekiyor. Süresiz HES kodu ise e-devlet dışında iki şekilde alınıyor. İlk olarak Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınan kod, uygulamada HES Kodu İşlemleri bölümünün seçilmesi ve HES Kodu Oluştur butonuna tıklanması ile alınabiliyor. HES kodu bunun dışında SMS üzerinden de alınabiliyor. HES yazıp boşluk bırakarak T.C. kimlik numarası, seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım zamanı yazılıp 2023’e gönderilerek kolayca alınabiliyor. Paylaşım süresi belirtilmezse de HES kodu otomatik şekilde 1 sene olarak veriliyor.