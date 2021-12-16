Su içmek vücudumuza ne gibi faydalar sağlar?

Su içmek sağlık açısından çok fazla önerilmektedir. Özellikle yaz aylarında yaşanan su kayıpları nedeniyle yazın daha fazla su içmek gerekmektedir. Vücut dolaşım sistemi için hayati önem taşır. Suyun başka ne faydaları vardır?

Su içmek nasıl fayda sağlar?

Vücudumuzun fonksiyonları su sayesinde çok iyi çalışmaktadır. Günde en az 2 litre su içilmelidir. Su içmek vücut ısısını da etkilemektedir. Vücut ısısını dengeleyen su, vücut ısısını belirli bir dengede tutmaktadır. Böbreklerin temizlenmesinde de suyun çok fazla önemi vardır. Dengeli su tüketimi sağlayan kişilerin kanları genellikle temizdir.