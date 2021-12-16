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Su içmek vücudumuza ne gibi faydalar sağlar?

Su, herkes için çok fazla öneme sahiptir. Su tüketiminin dengesi de oldukça önemlidir. Su içmek insan sağlığı için oldukça faydalıdır. İnsanlar su içmenin faydalarını araştırmaktadır. Su içmek vücudumuza ne gibi faydalar sağlar? Bu haberimizde su içmenin insan sağlığı açısından önemini sizler için derledik. İşte su içmenin faydaları...

16 Aralık 2021 Perşembe 11:13
Su içmek vücudumuza ne gibi faydalar sağlar?
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Su içmek sağlık açısından çok fazla önerilmektedir. Özellikle yaz aylarında yaşanan su kayıpları nedeniyle yazın daha fazla su içmek gerekmektedir. Vücut dolaşım sistemi için hayati önem taşır. Suyun başka ne faydaları vardır?

Su içmek nasıl fayda sağlar?

Vücudumuzun fonksiyonları su sayesinde çok iyi çalışmaktadır. Günde en az 2 litre su içilmelidir. Su içmek vücut ısısını da etkilemektedir. Vücut ısısını dengeleyen su, vücut ısısını belirli bir dengede tutmaktadır. Böbreklerin temizlenmesinde de suyun çok fazla önemi vardır. Dengeli su tüketimi sağlayan kişilerin kanları genellikle temizdir.


Son Güncelleme: 16.12.2021 11:13
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