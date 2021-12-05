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Su diyeti ile kilo vermek mümkün mü? Su diyeti ile nasıl kilo verilir?

Su diyeti nasıl yapılıyor? 1 aylık su diyeti ile kaç kilo verilmektedir? Sorularının yanıtlarını haberimizin içeriğinde cevaplayacağız. Su diyeti ile ilgili önemli bazı açıklamalar yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik ile yapmış olduğumuz söyleşiyi gelin birlikte okuyalım.

05 Aralık 2021 Pazar 16:28
Su diyeti ile kilo vermek mümkün mü? Su diyeti ile nasıl kilo verilir?
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Su diyeti nasıl yapılıyor? 1 aylık su diyeti ile kaç kilo verilmektedir? Sorularının yanıtlarını haberimizin içeriğinde cevaplayacağız. Su diyeti ile ilgili önemli bazı açıklamalar yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, doktor kontrolü altında yapılacak olan su diyetinin pek çok hastalığın tedavisinde kullanıldığını belirtti. Aynı zamanda Dr. Hamit Çelik, ‘’ 1 ay boyunca su diyeti yapan bir kişi ortalama olarak 20 kilo vermektedir. ‘’ vurgusunu da yaptı.

Su diyetinde günlük olarak ne kadar su içilmesi gerektiği, su diyetinin kaç gün boyunca yapıldığı ve su diyeti ile kaç kilo verilebildiği bilgisini sizlerle paylaşacağız. Su diyetini kimler yapabilir, kimler su diyeti yapamaz, en kolay yapılan diyet yöntemleri nelerdir, sağlıklı bir şekilde nasıl kilo verilir ve sağlıklı kilo vermenin yolları nelerdir sorularının da detaylarını bu haberimizde açıklayacağız.

Uzmanlar, bir insanın sağlıklı bir hayat sürdürebilmesi için gerekli olan en önemli faktörlerden bir tanesinin de günlük olarak en az 2,5 litre su tüketmesi gerektiği bilgisini aktarmaktadırlar. Su tüketiminin insan vücuduna sağlamış olduğu yararların yanında ayrıca diyette de pek çok olumu etkisi ortaya çıkmaktadır. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik de son zamanların gözde diyet türü olan su diyeti ile ilgili olarak birtakım açıklamalar yaptı. Dr. Hamit Çelik, su diyeti ile hem sağlıklı bir şekilde kilo verildiğini hem de pek çok hastalığa karşı da çok önemli bir tedavi yöntemi olduğunu belirtti.

Dr. Hamit Çelik, ‘’ Su diyeti tedavisini kronik bir rahatsızlığı olan hastalarım için uygulamaya başladım. Su diyeti pek çok hastalığın tedavi sürecinde uygulanabilmektedir. Önek gösterecek olursak eğer; migren hastalığı, fibromiyalji, bağırsak hastalıkları ve reflü gibi rahatsızlıklarda su diyeti tedavisini hastalarımıza uygulayabiliyoruz. 1 ay boyunca yapılan su diyeti ile saymış olduğum bu hastalıklar % 90 oranında iyileşme göstermektedir. ‘’ sözlerine yer verdi.

1 ay yapılan su diyeti ile ortalama 20 kg kilo vermek mümkün!

Su diyetinin kilo verme konusunda da son derece etkili olduğunu belirten Dr. Hamit Çelik, ‘’ Tedavi etmiş olduğumuz hastalarımızdan aldığımız geri bildirimlere baktığımız zaman, 1 ay boyunca su diyeti yapan bir kişi ortalama olarak 20 kg kilo kaybı yaşamış oluyor. Ancak, su diyetini bir doktor kontrolü altında yapmak gerekiyor. Tedavi sürecine başlamış olduğumuz hastalarımızı belli günlerde kontrol ediyoruz. Yapılan su diyeti ile beraber hastanın vücudunda bulunan ağır metaller de dışarı atılıyor. Sonra da, vücutta bulunan toksinler ile bakteriler vücuttan dışarı atılıyor. Aynı zamanda bu süre içerisinde de vücut biraz dinlenmiş oluyor. ‘’ şeklinde konuştu.

Su diyetini yaklaşık olarak 7 bin hasta üzerinde uyguladığını söyleyen Dr. Hamit Çelik, ‘’ Hastalarımın büyük bir kısmı 7 – 8 tane şikayeti olan hastalardı ve bu hastaların da şikayetleri yaklaşık olarak % 90 oranında azaldı. Su diyetinde, hastaya susama şiddetine göre su veriyoruz. Sonrasında da hastanın en sevdiği yiyeceğin ne olduğunu soruyoruz. Mesela; hasta bal yemeyi çok seviyor ise o hastaya tedaviyi su ve bal ile birlikte uyguluyoruz. ‘’ şeklinde belirtti.

‘’ Su diyetine talep çok fazla ‘’

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, kilo problem yaşayan kişiler için su diyeti tedavisini şu şekilde açıkladı; ‘’ Hastaya en çok hangi besinin kilo aldırdığını soruyoruz ve sonrasında da bu yiyeceği hastamıza su diyeti ile beraber tüketmesi gerektiğini aktarıyoruz. Aradan geçen 10 gün sonrasında da hasta söz konusu bu yiyecekten uzaklaşmış oluyor. Benim tedavi ettiğim hastalar arasında da 60 gün içinde tam olarak 40 kilo vermiş olanlar da var. Su diyetine hastaların talepleri çok fazla artmış durumda. Hem dünya genelinde hem de Türkiye ‘de su diyetinin yaygınlaşmasını istiyorum. ‘’ dedi.

Kalp hastası olan Osman Durmaz, su diyeti ile yaşamış olduğu tedavi sürecinden çok kısa bizlere bahsetti. Durmaz, ‘’ 15 sene boyunca kalp rahatsızlığım, şişkinlik ile ödem gibi birtakım şikayetlerim vardı. 45 gün boyunca su diyeti yaptım ve tedavi sürecim boyunca da bal ile su tükettim. Tedavi bittikten sonra ise kendimi yeniden doğmuş gibi hissettim. Aynı zamanda bu süre zarfında 45 gün içinde tam 24 kilo vermiş oldum. ‘’ dedi.


Son Güncelleme: 05.12.2021 16:28
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