Stresle mücadeleye iyi gelen ve etkili olan besinler

Dünya genelinde korona virüsün etkisinin görülmesiyle birlikte sosyal hayat tamamen durma noktasına geldi. Ekonomi, eğitim ve iş gibi alanlarda değişimler yaşayan ülkelerde, endişe ve stres hiç olmadığı kadar artmaya başladı. Evde kalma sürecinde insanlar kendilerini yemek yapmaya ve yemeye vurdu. Bu tüketimin sonuçlarında ise obezite ve şeker hastalığında artış gözlemlenmeye başladı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, günümüzde meydana gelen çoğu hastalığın insanların stresinden arınmak için yaptığı eylemlerden dolayı olduğunu ifade etti.

Stresle doğru şekilde baş etmek isteyenler için doğru besinler seçilmesi önemlidir. Doğru besinler tüketildiğinde stresi azaltıcı etkisi olan besinlerin faydasını görmek mümkün. Magnezyum kaynağı olan kabak çekirdeği insanda bulunan kortizolu dengelemesiyle insanlardaki stres düzeyini azaltma etkisine sahiptir.

Stres ile baş etme konusunda en önemli vitaminlerden birisi ise C vitaminidir. Kırmızı biber güçlü C vitamini barından sebze olarak stresle baş etmek adına doğru bir tercihtir. C vitamini vücuttaki kortizol dengesini sağlayarak stres azaltıcı etki göstermektedir. Yulaf ezmesi de vücutta bulunan serotonin miktarını arttırarak stresle mücadeleye yardımcı olmaktadır. L-Theanine denilen amino asitte strese karşı iyi gelmektedir. Bu amino asit genellikle yeşil çaylarda bulunur. Bu çaylar insanlarda dopamin üretimini destekler ve stresle savaşır.

Stresle mücadelede en önemli vitaminlerden bir diğeri ise D vitaminidir. Ayrıca balıkta bulunan Omega-3 yağ asitleri de stres konusunda insanlara yardımcı olur. Bu nedenle tüketilen balıklar haftada iki kez tüketilebilir. Beyindeki rahatlamayı sağlayan serotonin ve endorfin oranını arttıran bu besinler tüketilmesi halinde insanları rahatlatacaktır. İnsanların iyi hissetmesi için bu dönemde bol kahve ve çikolata tüketmesi de iyi olacaktır.

İçinde selenyum barındıran yeşil mercimek de tüketilmesi halinde insanların ruhlarına iyi gelecektir. Yumurta ise stresle mücadelede en çok tercih edilmesi gereken besinlerdendir. Ayrıca yaban mersini de dopamin üretimine yardımcı oldupu için stresle başa çıkmak konusunda büyük öneme sahiptir.