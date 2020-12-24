Stres nedir, belirtileri nelerdir? Strese bağlı hastalıklar ve belirtileri

Stres Nedir? Strese Bağlı Hastalıklar Nelerdir?

Stres, pek çok insanın hayatlarının belli dönemlerinde uğraştıkları baş sorunlardan biridir. İnsanı oldukça yıpratan bu dönemde strese bağlı olarak birçok farklı hastalık da olabiliyor. Peki bunlar nelerdir?

Aslında psikolojik bir rahatsızlık olan bu durumun yol açtığı etkileri fiziksel de olabilmektedir. Kendisi bir hastalık olarak gösterilmese de yol açtığı durumlar nedeniyle bir sağlık sorunudur. Kronik hale gelmedikçe, kişiye çok zarar vermemektedir. Ancak buna sürekli olarak maruz kalan ve kendini bu durumun içinden çıkaramayan kişi, beraberinde gelecek olan ciddi zararla uğraşabilmektedir.

Stres Nedir?

Stres, insanın başına gelen bir durumla, tehditle fiziksel veya duygusal anlamda halledememe durumunda ortaya çıkan, kişiyi olumsuz ve negatif etkileyen süreçtir. Strese giren kişi, kendisini bir şeylerin tehdidi altında hisseder ve bu durumdan başa çıkamayacağını hissedebilir. Bu duygu sebebiyle sinir sistemi tarafından uyarılan vücut, stres hormonunu salgılamaya başlar. Stres altında olan kişinin kan basıncı yükselişe geçer, kalbi hızlanır, kasları sıkı hale gelir ve duyuları keskinleşmeye başlar. Bu durum ile karşılaşan kişilerde fiziksel olarak güçlenme meydana geldiği için kişi, kendini tehlikelere karşı daha iyi koruyabilmektedir. Stres durumunun olumlu yönü olarak gösterilebilir.

Strese Bağlı Meydana Gelen Hastalıklar Nelerdir?

Bahsettiğimiz gibi stres, beraberinde pek çok hastalığı da getirebilmektedir. Genelde strese bağlı oluşan hastalıklar, psikolojik zarar yanında fiziksel olarak da kişiyi etkilemektedir. Bu hastalıkları şu şekilde sıralayabiliriz;

Depresyona girmek ve anksiyete bozukluğu

Kilo alıp vermede dengesizlik, aşırılık

Egzama, mayasıl gibi cilt rahatsızlıkları

Çeşitli kalp rahatsızlıkları

Sindirim sistemini etkileyen hastalıklar(ülser, gastrit, mide yanması..)

Uyku problemlerinin başlaması

Hafıza sorunları, unutkanlık ve zihinsel sorunlar(Alzheimer, Demans)

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Üreme sorunları

Çeşitli yerlerde çeşitli ağrılar

Stres Belirtileri

Kişiler, kendilerinde bir hastalıktan, rahatsızlıktan, problemden şüpheleniyorsa öncelikle kendilerini ve belirtilerini iyice gözlemlemelidirler. Stres için de aynı şey geçerlidir. Öncelikle kişinin stres altında olmasının pek çok sebebi olabilir. Belirtileri de pek çok şekilde olabilir ve üç başlık altında incelenebilir. Bu belirtiler nelerdir?

Stresin Fiziksel Belirtileri

Uykuda oluşan düzensizlikler

Baş ağrısı

Diş gıcırdatma

Çene kasılması

Aşırı terleme

Kasta oluşan ağrılar

Kabızlık veya ishal

Yorgun hissetme

Enerji kaybı

Yüksek tansiyon

Kalp krizi

Stresin Zihinsel Belirtileri

Karar verme konusunda sıkıntılar yaşamak

Konsantre olamama

Unutkanlık

Hafızanın zayıflaması

Sık sık hata yapmak

İş verimliliğinde düşüş

Stresin Duygusal Belirtileri

Depresyon

Çabuk ve ani ağlama

Kaygı, endişe

Gerginlik, asabi olma

Ruhsal durumun değişimi

Öfke patlamaları

Saldırgan olma

Düşmanlık

Stresin Sebepleri Nelerdir?

Kişilerin genel olarak stres altına girmelerinde bir sebep olur. Durduk yere strese girmek pek sık görülmemektedir. Kişiyi strese sokacak bir olay yaşanmaktadır. Yaşanılan olay duygusal olarak kişiyi etkilediği ve bu durumun içinden çıkamadığı zaman, zaman içerisinde kendisini stres altında hisseder. Peki kişiler durduk yere girmiyorsa neden strese girerler?

Sevdiği bir insanın vefat etmesi

Boşanma

İş kaybı

Maddi sorumlulukların artması

Her türlü sorumluluğun artması

Evlilik

Yeni bir yere taşınmak

Kronik rahatsızlığa yakalanmak

Yara almak

Aile, çevre, toplum baskısı

Çevresindekilerin(anne, baba, çocuk, eş) beklentilerini karşılayamama korkusu

Sınavlar

Okul

İş mülakatları

Toplum tarafından çeşitli sebeplerle dışlanmak(ırkçılık, siyaset..)

Hırsızlığa uğramak

Doğal afetler

Hamilelik ve doğum süreci

Cinsel tacize, tecavüze ya da şiddete maruz kalmak

Karamsar ruh haline çekilmek

Kendi kendine konuşmanın sınırını kaçırmak

Kişinin kendine yaptığı baskılar

Fazla düşünmek

Gibi pek çok sebep, kişinin stres altında hissetmesi için yeterlidir.

Tedavisi Nedir?

Stresin tedavisi, tedavi süreci tamamen stresin kaynağı olan sebebe ve yaşanan belirtilerin ne kadar şiddetli olduğuna bağlıdır. Basit yöntemlerle ve rahatlama seansları ile hastaneye yatmaya kadar aşamaları olmaktadır.

Stres belirtisi gösteren kişiler, işin içinden çıkamıyorsa(geçici bir durum olmadığı aşikarsa) veya basit tedavilerle dönemi atlatamıyorsa bir doktora görünmelidirler. Doktora gidildiği zaman doktor tarafından stresin hangi ölçüde olduğu belirlenir ve tedavi yöntemi belirlenir. Süreç genel olarak gidişata göre belli olmaktadır. Tedavi genellikle şu şekilde olmaktadır;