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Stres nedir, belirtileri nelerdir? Strese bağlı hastalıklar ve belirtileri

Stres, dönemimizin ve içinde olduğumuz toplumun en önemli sorunlarından biridir. Çeşitli sebeplerle kişiler kendilerini çok kolay stres altında hissedebilmektedir. Aslında stres ilerlemediği sürece çok önemli bir sorun teşkil etmez. Ancak kişileri etkileyen olaylar ve kişilerin bu yaşanan olaylardan etkilenme seviyesi eşit derecede olmadığı için, bazen durum kontrol altında olmaktan çıkabilmektedir.

24 Aralık 2020 Perşembe 03:18
Stres nedir, belirtileri nelerdir? Strese bağlı hastalıklar ve belirtileri
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Stres Nedir? Strese Bağlı Hastalıklar Nelerdir?

Stres, pek çok insanın hayatlarının belli dönemlerinde uğraştıkları baş sorunlardan biridir. İnsanı oldukça yıpratan bu dönemde strese bağlı olarak birçok farklı hastalık da olabiliyor. Peki bunlar nelerdir?

Aslında psikolojik bir rahatsızlık olan bu durumun yol açtığı etkileri fiziksel de olabilmektedir. Kendisi bir hastalık olarak gösterilmese de yol açtığı durumlar nedeniyle bir sağlık sorunudur. Kronik hale gelmedikçe, kişiye çok zarar vermemektedir. Ancak buna sürekli olarak maruz kalan ve kendini bu durumun içinden çıkaramayan kişi, beraberinde gelecek olan ciddi zararla uğraşabilmektedir.

Stres Nedir?

Stres, insanın başına gelen bir durumla, tehditle fiziksel veya duygusal anlamda halledememe durumunda ortaya çıkan, kişiyi olumsuz ve negatif etkileyen süreçtir. Strese giren kişi, kendisini bir şeylerin tehdidi altında hisseder ve bu durumdan başa çıkamayacağını hissedebilir. Bu duygu sebebiyle sinir sistemi tarafından uyarılan vücut, stres hormonunu salgılamaya başlar. Stres altında olan kişinin kan basıncı yükselişe geçer, kalbi hızlanır, kasları sıkı hale gelir ve duyuları keskinleşmeye başlar. Bu durum ile karşılaşan kişilerde fiziksel olarak güçlenme meydana geldiği için kişi, kendini tehlikelere karşı daha iyi koruyabilmektedir. Stres durumunun olumlu yönü olarak gösterilebilir.

Strese Bağlı Meydana Gelen Hastalıklar Nelerdir?

Bahsettiğimiz gibi stres, beraberinde pek çok hastalığı da getirebilmektedir. Genelde strese bağlı oluşan hastalıklar, psikolojik zarar yanında fiziksel olarak da kişiyi etkilemektedir. Bu hastalıkları şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Depresyona girmek ve anksiyete bozukluğu
  • Kilo alıp vermede dengesizlik, aşırılık
  • Egzama, mayasıl gibi cilt rahatsızlıkları
  • Çeşitli kalp rahatsızlıkları
  • Sindirim sistemini etkileyen hastalıklar(ülser, gastrit, mide yanması..)
  • Uyku problemlerinin başlaması
  • Hafıza sorunları, unutkanlık ve zihinsel sorunlar(Alzheimer, Demans)
  • Bağışıklık sistemi hastalıkları
  • Üreme sorunları
  • Çeşitli yerlerde çeşitli ağrılar

 

Stres Belirtileri

Kişiler, kendilerinde bir hastalıktan, rahatsızlıktan, problemden şüpheleniyorsa öncelikle kendilerini ve belirtilerini iyice gözlemlemelidirler. Stres için de aynı şey geçerlidir. Öncelikle kişinin stres altında olmasının pek çok sebebi olabilir. Belirtileri de pek çok şekilde olabilir ve üç başlık altında incelenebilir. Bu belirtiler nelerdir?

Stresin Fiziksel Belirtileri

  • Uykuda oluşan düzensizlikler
  • Baş ağrısı
  • Diş gıcırdatma
  • Çene kasılması
  • Aşırı terleme
  • Kasta oluşan ağrılar
  • Kabızlık veya ishal
  • Yorgun hissetme
  • Enerji kaybı
  • Yüksek tansiyon
  • Kalp krizi

 

Stresin Zihinsel Belirtileri

  • Karar verme konusunda sıkıntılar yaşamak
  • Konsantre olamama
  • Unutkanlık
  • Hafızanın zayıflaması
  • Sık sık hata yapmak
  • İş verimliliğinde düşüş

 

Stresin Duygusal Belirtileri

  • Depresyon
  • Çabuk ve ani ağlama
  • Kaygı, endişe
  • Gerginlik, asabi olma
  • Ruhsal durumun değişimi
  • Öfke patlamaları
  • Saldırgan olma
  • Düşmanlık

 

Stresin Sebepleri Nelerdir?

Kişilerin genel olarak stres altına girmelerinde bir sebep olur. Durduk yere strese girmek pek sık görülmemektedir. Kişiyi strese sokacak bir olay yaşanmaktadır. Yaşanılan olay duygusal olarak kişiyi etkilediği ve bu durumun içinden çıkamadığı zaman, zaman içerisinde kendisini stres altında hisseder. Peki kişiler durduk yere girmiyorsa neden strese girerler?

  • Sevdiği bir insanın vefat etmesi
  • Boşanma
  • İş kaybı
  • Maddi sorumlulukların artması
  • Her türlü sorumluluğun artması
  • Evlilik
  • Yeni bir yere taşınmak
  • Kronik rahatsızlığa yakalanmak
  • Yara almak
  • Aile, çevre, toplum baskısı
  • Çevresindekilerin(anne, baba, çocuk, eş) beklentilerini karşılayamama korkusu
  • Sınavlar
  • Okul
  • İş mülakatları
  • Toplum tarafından çeşitli sebeplerle dışlanmak(ırkçılık, siyaset..)
  • Hırsızlığa uğramak
  • Doğal afetler
  • Hamilelik ve doğum süreci
  • Cinsel tacize, tecavüze ya da şiddete maruz kalmak
  • Karamsar ruh haline çekilmek
  • Kendi kendine konuşmanın sınırını kaçırmak
  • Kişinin kendine yaptığı baskılar
  • Fazla düşünmek

Gibi pek çok sebep, kişinin stres altında hissetmesi için yeterlidir.

Tedavisi Nedir?

Stresin tedavisi, tedavi süreci tamamen stresin kaynağı olan sebebe ve yaşanan belirtilerin ne kadar şiddetli olduğuna bağlıdır. Basit yöntemlerle ve rahatlama seansları ile hastaneye yatmaya kadar aşamaları olmaktadır.

Stres belirtisi gösteren kişiler, işin içinden çıkamıyorsa(geçici bir durum olmadığı aşikarsa) veya basit tedavilerle dönemi atlatamıyorsa bir doktora görünmelidirler. Doktora gidildiği zaman doktor tarafından stresin hangi ölçüde olduğu belirlenir ve tedavi yöntemi belirlenir. Süreç genel olarak gidişata göre belli olmaktadır. Tedavi genellikle şu şekilde olmaktadır;

  • Dengeli, düzenli ve sağlıklı beslenmeye başlamak
  • Alkol ve kafein tüketimini azaltmak
  • Uykuyu düzene sokmak
  • Nefes teknikleri uygulamak
  • Düzenli spora başlamak ve bazı egzersizler uygulamak
  • Neden stres altında olduğunu belirlemek ve faktörleri tanımlamak
  • Strese sebep olan durumları ortadan kaldırmak veya uyum sağlamaya çalışmak
  • Sorunları, paylaşılabilecek kişilerle paylaşmak
  • Psikolojik destek almak
  • Meditasyon yapmak
  • Hobiler oluşturmak ve kendine zaman ayırmak
  • Sosyal aktivitelere katılmaya çalışmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 24.12.2020 03:18
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