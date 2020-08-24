SSK burun estetiğini karşılıyor mu? Devlet hastaneleri hangi durumlarda burun estetiğini karşılar?

Burun estetik ameliyatının SSK tarafından karşılanabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Burun estetik ameliyatlarının tamamı SSK tarafından karşılanmaz. Burun estetik ameliyatı yapılma nedeni kişinin sağlığıyla alakalı olduğunda estetik operasyonuyla ilgili giderlerin tamamı SSK tarafından karşılanmaktadır. Yapılacak ameliyat yalnızca güzel görünmesi amacı taşımaktaysa bu durumda operasyon için ödeme yapılması gerekmektedir.

Hal böyle olduğunda SSK’nın karşılamış olduğu burun estetik operasyonunda sağlık durumunun söz konusu olması gerekir. Kendi talepleri çerçevesinde sadece estetik amacıyla burun estetik ameliyatı olmayı planlıyorsanız şahsi estetik algısı göz önünde bulundurularak gerekli tutarın ödenmesi talep edilir. Bu nedenle burun estetiği ameliyatı olacağınızda ilgili doktorla görüşmeniz ve SSK tarafından karşılanıp karşılanmayacağını öğrenmeniz gerekmektedir.

Devlet hastanelerinde burun estetiği ameliyatı

SGK burun estetiği ameliyatları genel anestezi uygulanmak suretiyle yapılır. Ameliyat ortalama 2 saat sürer. Kulak ya da kaburgadan kemik alınması gereken hallerdeyse ameliyat daha da uzayabilmektedir.

Burun estetiği niçin yapılır?

Burun estetiği yaptırma nedenleri;

Buruna yeniden şekil verilmesi,

Burunda küçültme veya büyütme uygulanması,

Burun ucunun kaldırılması,

Burundan kemik alınması olmaktadır.

Burun estetik ameliyatları pahalı hizmetler arasında bilinmektedir. Bu çerçevede ameliyat olacak kişilerin en çok merak ettiği konular içerisinde SGK’nın ameliyat ücretini karşılayıp karşılamayacağı oluyor. Bu çerçevede gerekli şartların sağlanması halinde burun estetik operasyon ücreti SGK tarafından karşılanmaktadır.

Burun estetiği operasyonlarının SSK tarafından karşılanması için gereken şartlar nelerdir?

Burun estetiği operasyonunun tamamının SSK’dan karşılanmasını istediğinizce ilk etapta operasyonun SSK kapsamında olup olmadığını öğrenmeniz gerekmektedir. Bu süreçte hangi operasyonların SSK tarafından karşılandığı açıklanmıştır.

SSK tarafından yayınlanan metne göre;

SSK sigorta koluna bağlı olarak çalışan kişilerin herhangi bir sağlık sebebinden dolayı burun estetiği operasyonunu geçirmesi durumunda burun estetiğine dair olan bütün girerler SSK tarafından karşılanır. Sağlık sorunlarından dolayı gerekli görülen bütün ameliyatların giderleri bu hususta SGK tarafından karşılanır.

Bu burun ameliyatına dair olan bütün giderlerin tümden karşılanması için kişilerin söz konusu olan bu burun ameliyatının sağlık sebeplerinden dolayı yapılmasının şart olduğuna dair olan belgeyi hazırlaması gerekir. Bu belge ise devlet hastanesinin ilgili doktorları tarafından düzenlenmesi şarttır. bu belgenin devlet hastanesi doktorları tarafından hazırlanmamış olması durumunda belgenin geçerliği de yoktur.

Devlet hastanesinde burun estetiği operasyonu

Eğer kişi yalnızca bununun şekil ve estetik bakımından yeterli olmadığını düşündüğü için ameliyat olmayı talep ediyorsa böyle bir durumda ameliyat için belirli bir tutarı ödemesi de şarttır.

Burun estetiği ameliyatlarının devlet hastanesinde olması halinde fiyat belirlemesi yapmadan önce doktorla görüşme yapıp ameliyatın SSK kapsamında olup olmadığının öğrenilmesi gerekmektedir. Yapılacak ameliyat eğer SSK’nın belirlediği şartları kapsıyorsa bu noktada uygulanacak ameliyatta herhangi bir ödeme yapmak zorunda olmayacaktır.

Belgenin devlet hastanesi tarafından hazırlanmasıyla SSK ameliyat ve ameliyatla ilgili bütün giderleri karşılayacak ve ücretlendirmeden muaf tutar. Bahsi geçen estetik operasyonu yalnızca estetik düşünceyle gerçekleşecekse bunun için ücret ödenmesi gerekir. Burun estetiği ameliyatları ortalama 2000 – 4000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Özel hastanelerde burun estetiği operasyonu

Özel hastanelerde yapılacak burun estetiği operasyonlarında ücretlendirmeler hastanelere bağlı olarak değişiklik gösterir. Özel hastaneler ve devlet hastaneleri arasında uygulanan tutarlar yüzde 15 – 50 tutarlarındadır. Kalp – damar rahatsızlıkları gibi ciddi rahatsızlıklara göre bu tarz estetik operasyonların ücretleri çok daha düşük olmaktadır.

Burun estetiğinde yaş sınırı olur mu?

Burun estetiklerinde temel durum yaş değil, kıkırdak ve kemik yapısı olmaktadır. Burun operasyonlarında belirlenmiş olan yaş alt sınırı 17, erkeklerde 18’dir. Eğer ameliyatın gerekliliğine karar verilmişse daha küçük yaşlarda da burun ameliyatı yapılabiliyor.

Burun estetiği ameliyatından sonra nelere dikkat edilmelidir?

Burun estetiği ameliyatlarında bazı hallere karşı çok daha temkinli olmanız gerekmektedir. Burun estetik ameliyatlarında vücudun kendisine gelebilmesi için zaman verilmesi gerekir. İlk etapta burun estetiği operasyondan sonra titizlik operasyon geçiren kişiler için en kritik durumlardan bir tanesi olmaktadır. Buna göre burun estetiği operasyonundan sonra dikkat edilecek durumlar;

Burun estetiği operasyonlarından kişilerin iyileşme sürecinde sigara kullanmaması,

Operasyondan sonra bir hafta boyunca 1 hafta çalışma hayatına ara verilmesi,

Ağır yük kaldırılmaması,

1 ay boyunca spora ara verilmesi,

Operasyondan sonra ortalama 6 ay gözlük kullanılmaması,

Estetikten sonra 1 hafta boyunca buruna veya yüze suyla temas edilmemesi gerekmektedir.

Estetik ameliyatı gerçekleştikten sonra vücudunuzun kendini toparlaması için izin vermeniz gerekir. Bu nedenle estetik sonrasındaki bakımları titizlik ve hassasiyetle yapmanız gerekmektedir. Spor yapmama, gözlük takmama, işe gitmeme ve mümkün olduğunca çok fazla hareket etmemek estetiğin sağlıklı olabilmesi için son derece önemlidir.