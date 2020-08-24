İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

SSK burun estetiğini karşılıyor mu? Devlet hastaneleri hangi durumlarda burun estetiğini karşılar?

Devlet ancak belirli şartların sağlanması halinde burun estetiğini karşılamaktadır. Bu süreçte 'SSK burun estetiğini karşılıyor mu ve devlet hastaneleri hangi durumlarda burun estetiğini karşılar?' sorularının yanıtını içeriğimizde derledik.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 14:39
SSK burun estetiğini karşılıyor mu? Devlet hastaneleri hangi durumlarda burun estetiğini karşılar?
Takip Et:

Burun estetik ameliyatının SSK tarafından karşılanabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Burun estetik ameliyatlarının tamamı SSK tarafından karşılanmaz. Burun estetik ameliyatı yapılma nedeni kişinin sağlığıyla alakalı olduğunda estetik operasyonuyla ilgili giderlerin tamamı SSK tarafından karşılanmaktadır. Yapılacak ameliyat yalnızca güzel görünmesi amacı taşımaktaysa bu durumda operasyon için ödeme yapılması gerekmektedir.

Hal böyle olduğunda SSK’nın karşılamış olduğu burun estetik operasyonunda sağlık durumunun söz konusu olması gerekir. Kendi talepleri çerçevesinde sadece estetik amacıyla burun estetik ameliyatı olmayı planlıyorsanız şahsi estetik algısı göz önünde bulundurularak gerekli tutarın ödenmesi talep edilir. Bu nedenle burun estetiği ameliyatı olacağınızda ilgili doktorla görüşmeniz ve SSK tarafından karşılanıp karşılanmayacağını öğrenmeniz gerekmektedir.

Devlet hastanelerinde burun estetiği ameliyatı

SGK burun estetiği ameliyatları genel anestezi uygulanmak suretiyle yapılır. Ameliyat ortalama 2 saat sürer. Kulak ya da kaburgadan kemik alınması gereken hallerdeyse ameliyat daha da uzayabilmektedir.

Burun estetiği niçin yapılır?

Burun estetiği yaptırma nedenleri;

Buruna yeniden şekil verilmesi,

Burunda küçültme veya büyütme uygulanması,

Burun ucunun kaldırılması,

Burundan kemik alınması olmaktadır.

Burun estetik ameliyatları pahalı hizmetler arasında bilinmektedir. Bu çerçevede ameliyat olacak kişilerin en çok merak ettiği konular içerisinde SGK’nın ameliyat ücretini karşılayıp karşılamayacağı oluyor. Bu çerçevede gerekli şartların sağlanması halinde burun estetik operasyon ücreti SGK tarafından karşılanmaktadır.

Burun estetiği operasyonlarının SSK tarafından karşılanması için gereken şartlar nelerdir?

Burun estetiği operasyonunun tamamının SSK’dan karşılanmasını istediğinizce ilk etapta operasyonun SSK kapsamında olup olmadığını öğrenmeniz gerekmektedir. Bu süreçte hangi operasyonların SSK tarafından karşılandığı  açıklanmıştır.  

SSK tarafından yayınlanan metne göre;

SSK sigorta koluna bağlı olarak çalışan kişilerin herhangi bir sağlık sebebinden dolayı burun estetiği operasyonunu geçirmesi durumunda burun estetiğine dair olan bütün girerler SSK tarafından karşılanır. Sağlık sorunlarından dolayı gerekli görülen bütün ameliyatların giderleri bu hususta SGK tarafından karşılanır.

Bu burun ameliyatına dair olan bütün giderlerin tümden karşılanması için kişilerin söz konusu olan bu burun ameliyatının sağlık sebeplerinden dolayı yapılmasının şart olduğuna dair olan belgeyi hazırlaması gerekir. Bu belge ise devlet hastanesinin ilgili doktorları tarafından düzenlenmesi şarttır. bu belgenin devlet hastanesi doktorları tarafından hazırlanmamış olması durumunda belgenin geçerliği de yoktur.


Eğer kişi yalnızca bununun şekil ve estetik bakımından yeterli olmadığını düşündüğü için ameliyat olmayı talep ediyorsa böyle bir durumda ameliyat için belirli bir tutarı ödemesi de şarttır.

Devlet hastanesinde burun estetiği operasyonu

Burun estetiği ameliyatlarının devlet hastanesinde olması halinde fiyat belirlemesi yapmadan önce doktorla görüşme yapıp ameliyatın SSK kapsamında olup olmadığının öğrenilmesi gerekmektedir. Yapılacak ameliyat eğer SSK’nın belirlediği şartları kapsıyorsa bu noktada uygulanacak ameliyatta herhangi bir ödeme yapmak zorunda olmayacaktır.

Belgenin devlet hastanesi tarafından hazırlanmasıyla SSK ameliyat ve ameliyatla ilgili bütün giderleri karşılayacak ve ücretlendirmeden muaf tutar. Bahsi geçen estetik operasyonu yalnızca estetik düşünceyle gerçekleşecekse bunun için ücret ödenmesi gerekir. Burun estetiği ameliyatları ortalama 2000 – 4000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Özel hastanelerde burun estetiği operasyonu

Özel hastanelerde yapılacak burun estetiği operasyonlarında ücretlendirmeler hastanelere bağlı olarak değişiklik gösterir. Özel hastaneler ve devlet hastaneleri arasında uygulanan tutarlar yüzde 15 – 50 tutarlarındadır. Kalp – damar rahatsızlıkları gibi ciddi rahatsızlıklara göre bu tarz estetik operasyonların ücretleri çok daha düşük olmaktadır.

Burun estetiğinde yaş sınırı olur mu?

Burun estetiklerinde temel durum yaş değil, kıkırdak ve kemik yapısı olmaktadır. Burun operasyonlarında belirlenmiş olan yaş alt sınırı 17, erkeklerde 18’dir. Eğer ameliyatın gerekliliğine karar verilmişse daha küçük yaşlarda da burun ameliyatı yapılabiliyor.

Burun estetiği ameliyatından sonra nelere dikkat edilmelidir?

Burun estetiği ameliyatlarında bazı hallere karşı çok daha temkinli olmanız gerekmektedir. Burun estetik ameliyatlarında vücudun kendisine gelebilmesi için zaman verilmesi gerekir. İlk etapta burun estetiği operasyondan sonra titizlik operasyon geçiren kişiler için en kritik durumlardan bir tanesi olmaktadır. Buna göre burun estetiği operasyonundan sonra dikkat edilecek durumlar;

Burun estetiği operasyonlarından kişilerin iyileşme sürecinde sigara kullanmaması,

Operasyondan sonra bir hafta boyunca 1 hafta çalışma hayatına ara verilmesi,

Ağır yük kaldırılmaması,

1 ay boyunca spora ara verilmesi,

Operasyondan sonra ortalama 6 ay gözlük kullanılmaması,

Estetikten sonra 1 hafta boyunca buruna veya yüze suyla temas edilmemesi gerekmektedir.

Estetik ameliyatı gerçekleştikten sonra vücudunuzun kendini toparlaması için izin vermeniz gerekir. Bu nedenle estetik sonrasındaki bakımları titizlik ve hassasiyetle yapmanız gerekmektedir. Spor yapmama, gözlük takmama, işe gitmeme ve mümkün olduğunca çok fazla hareket etmemek estetiğin sağlıklı olabilmesi için son derece önemlidir.



Son Güncelleme: 24.08.2020 14:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SSKSGKBurun Estetiği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karaman'da bir köy karantinaya alındı!
Karaman'da bir köy karantinaya alındı!
Şanlurfa'da COVID-19 yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65'e yükseldi
Şanlurfa'da COVID-19 yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65'e yükseldi
Bilecik'te karantina uygulaması!
Bilecik'te karantina uygulaması!
Yurt dışı çıkışlarında istenilen PCR testi ücretinde artış yapıldı! İşte yeni ücret
Yurt dışı çıkışlarında istenilen PCR testi ücretinde artış yapıldı! İşte yeni ücret
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Portekiz’de üretilen maske 1 saat sonra virüsün etkisini yüzde 99 azaltıyor
Portekiz’de üretilen maske 1 saat sonra virüsün etkisini yüzde 99 azaltıyor

Popüler Haberler

Kamu ve özel bankalardan 3 ay kredi borcu erteleme fırsatları ve şartları! Ağustos 2020
SGK cenaze ve ölüm yardımları hangi durumlarda verilir? 2020 Sgk cenaze ödeneği nasıl alınır?
Koronavirüs kapsamında devletten 672 TL ile 1544 TL arasında maddi yardım!
Akıllı telefon ile harika fotoğraf çekmek için dikkat edilmesi gerekenler
Günlük burç yorumu 24 Ağustos 2020 Pazartesi ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadar? 2020 yılı güncel maaş bilgileri ve görevleri
Günlük burç yorumları 25 Ağustos 2020 Salı Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları
Banka borcu ve kredi kartı borcu nasıl ertelenir? Ertelemede faiz uygulanır mı?
Süper emeklilik sisteminde emekli nasıl olunur? Süper emeklilik hangi parti zamanında çıktı?
Beni Bırakma Gönül karakteri kimdir? Edanur Gülbudak hakkında bilgiler
Şifresiz SSK hizmet dökümü alma işlemleri
Ya İstiklal Ya Ölüm Dizisi Atatürk’ü oynayan oyuncu kimdir?
Ekonomik istikrar kalkanı paketi nedir? Paketin içeriğinde neler var?
TOKİ Zonguldak Gökçebey 2019 kura çekiliş sonuçları belli oldu!
Yağmur Aşık kimle yakalandı? Yağmur Aşık kimdir?
A101'de satılan Samsung Galaxy Tab A Tablet alınır mı? Samsung Galaxy Tab A Tablet hakkında bilgi ve yorumlar
Halkbank, Yapı Kredi, Odeabank ve İş Bankası 60.000 TL düşük faizli kredi kampanyaları başvuru şartları ve faiz oranları
Akbank anında onaylı 159 Tl taksitli, sıfır faizli ve 10 bin TL kredi
Anında gelir belgesi istemeden kredi veren bankalar ve kredi miktarları Ağustos 24 2020
Emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? Emekli maaşım ne kadar oldu? Emekli maaşımı nasıl öğrenebilirim?
Sadakatsizler dizisi oyuncu kadrosu ve oyuncuların hayatları!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.