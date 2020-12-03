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Sputnik V Türkiye'ye ne zaman gelecek? Sputnik V aşısı hangi ülkenin, fiyatı ne kadar olacak?

Sputnik V Türkiye’ye ne zaman gelecek, Sputnik V aşısı hangi ülkenin, fiyatı ne kadar olacak soruları merak ediliyordu. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik V aşısının tanıtımında merak edilenleri açıkladı.

03 Aralık 2020 Perşembe 15:57
Sputnik V Türkiye'ye ne zaman gelecek? Sputnik V aşısı hangi ülkenin, fiyatı ne kadar olacak?
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı devletler aşı çalışmalarına başlamıştı. Aşı çalışmalarına başlayan ülkelerden biri olan Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını geliştirdiklerini açıkladı. Aşı için yapılan sunumda konuşan Kirill Dmitriyev, aşının fiyatıyla ilgili de bilgi verdi.

Sputnik V aşısı nedir?

Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin, yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirdikleri Sputnik V aşısının tecil edildiğini ve üretime geçtiklerini açıklamıştı.

15 Ağustos tarihinde Putin’in yaptığı bu açıklamanın ardından gözler aşının ne zaman dağıtılacağına çevrildi.

Sputnik V aşısı Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, açıklamasında aşının 2021 yılından itibaren diğer ülkelere dağıtılacağını açıkladı.

Dmitriyev, Sputnik V aşısının diğer ülkelerin geliştirdiği aşılardan daha uygun fiyatlı olduğuna dikkat çekerken, aşının doz başına 10 dolara satılacağını duyurdu. Öte yandan söz konusu fiyatın tüm ülkeler için aynı fiyat olacağı da bildirildi.

Kirill Dmitriyev, şu ana kadar 1.2 milyon doz sipariş aldıklarını sipariş veren ülkeler arasında Hindistan, Çin, Güney Kore, Arjantin gibi ülkelerin olduğunu ve bu ülkelerle birlikte ortak üretim üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.



Son Güncelleme: 03.12.2020 15:57
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Anahtar Kelimeler:
Sputnik VAşıKORONA
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