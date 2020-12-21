Sputnik V aşısı için yurt dışından ilk onay geldi!

Covid-19 aşısını ilk bulan ülke olmasına rağmen hiçbir ülkeden onay alamayan Rusya aşı çalışmalarına devam ederken Belarus hükümeti aşı incelemeleri sonucunda Rus aşısı Sputnik V’ye onay vererek aşıyı onaylayan ilk ülke oldu.

Güvenli ve etkili

Aşıya ilk kez resmi onay veren ülke olan Belarus ilerleyen günlerde anlaşma sağlayarak aşıyı alacağını ve sağlık çalışanları başta olmak üzere vatandaşları aşılayacağını duyurdu.

Belarus Sağlık Bakanı Dmitriy Pineviç aşı incelemelerini tamamladıklarını açıkladı. Rus aşısı Sputnik V için yapılan incelemelerde aşının ciddi ve ölümcül bir yan etkisi olmadığını belirten Pineviç yapılan klinik testlerde aşnın koruyuculuğu olduğunu kanıtladıklarını açıkladı. Aşı için hükümetin halen görüşmeler yaptığını belirten Dmitriy Pineviç ilerleyen günlerde anlaşma sağlanarak aşının geleceği ve ülke genelinde aşılama yapılacağını duyurdu.

Sputnik V Kazakistan topraklarında üretilecek

Rus aşısı Sputnik V ile ilgili yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Kazakistan Başbakanlığı ülkelerinde Sputnik V aşısından 2 milyon doz üreteceklerini duyururken Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağladığı anlaşma ile Kazakistan’da aşı üretimine onay verildiği açıklandı.