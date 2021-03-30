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Sprey aşı çalışmalarında son durum ne?

Covid-19 ile mücadelede devam eden aşı çalışmalarında bir yenisi olan ağızdan veya burundan alınan aşı "Nazal" için Türkiye çalışmalarına başladı. Konu ile alakalı son durumu merak edenler için haberimizde bilgileri paylaştık. İşte detaylar...

30 Mart 2021 Salı 23:15
Sprey aşı çalışmalarında son durum ne?
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Bir yıldan fazladır tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsüne karşı aşı çalışmaları birçok ülkede başladı. Lakin aşılar kesin çözüm olarak görülmüyor. Bulaşmayı engellemiyor ama hastalığın hafif atlatılmasına yardım ediyor. Bunların yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamalarda sprey aşılar için Türkiye’de klinik çalışmaların başlayacağını ve bu aşının bulaşmayı önleyeceğini tahmin ettiklerini duyurdu.

Hürriyet’in haberi kapsamında Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, sprey aşının yani “nazal” aşılarının avantajlarından bahsetti.

Şu anki aşıların hastalığı önlediğini dile getiren Balık, yeni aşının burundan alındığını dile getirdi. İsmail Balık açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Solunum yolu virüsleri, burun ve ağız mukozası yoluyla vücuda girerler ve bağışıklık sistemimiz bu virüslerle mücadeleyi ilk giriş noktası olan bunumuzdaki fiziksel bariyerlerler, yani silyalar (kılsı yapı), ikinci olarak lokal bağışıklık faktörleriyle sürdürürler. İşte sprey aşı burada devreye girecek.

Bu aşı burundan, yani virüsün doğal yoldan girdiği yerden verildiğinde, bağışıklık sistemi lokal antikorları oluşturuyor. Bu lokal antikorlar virüs ile karşılaştığımızda daha burun ve ağız aşamasındayken virüsün vücuda yayılmasını engelliyorlar. Bu nedenle sprey (nazal) aşılar, şu andaki aşıların yapamadığını da yapıyor. Yani virüsün bulaştırılmasını da engelliyorlar.

Şu anki aşılar kas yoluyla verildiği için sadece genel antikor oluşturuyor. Genel antikor oluşturduğu için de virüsün vücuda alınması tam engellenemiyor. Virüs girdiğinde bu aşılarla hastalık ve ağır hastalık yapması engelleniyor. Vücudun içinde yayılmasını engelliyorlar. Ama kişinin bununda ve boğazında virüs bulunduğundan bu kişiler virüsü başkasına bulaştırabiliyorlar.

Bu nedenle sprey aşılar teorik olarak salgını önlemede çok daha yüksek başarı beklenen bir aşı çeşididir. Tabii ki faz çalışmalarının sonunda ne kadar etkili olacağı görülecek, çünkü bu teorik olarak böyle. Az sayıda da olsa sprey aşı denemeleri var. Ancak sprey aşı başarılı olursa salgını sonlandırmada en etkili olacak aşı tipidir.”

Aşıların uygulanması ile alakalı her yaş grubuna uygun olduğunu belirten Profesör Doktor İsmail Balık konuya ilişkin şu yorumlarda bulundu:

“Aşıların kimlere uygulanacağı ile ilgili konu klinik araştırmalarla belirlenir. Teorik olarak sprey aşı her yaş grubuna kullanılabilir. Burundan püskürtme metodu ile yapılabilir.

Kişi kendine de uygulayabilir. Klinik çalışmalar sırasında görülecektir. Buruna mı, boğazın arkasına mı püskürtülecek yoksa ikisine birden mi, bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak."

Sprey şeklinde olacağı belirtilen aşının basit bir aparatta olacağı düşünüldüğünü söyleyen Balık, uygulamada burundan püskürtme uygulamasının yapılabileceğini de dile getirdi.

"Türkiye'de çok sayıda farklı tipte aşı çalışması var. Sprey aşı da bunlardan biri. Aşı tipleriyle ilgili dünyada yapılan denemelerin tümü Türkiye'de de yapılıyor. Aşı tiplerinin çeşitliliği açısından en fazla çalışmanın yapıldığı ülkelerden biriyiz. Ama maalesef hala üretime geçecek aşamada olan, faz çalışmaları bitmiş olan aşımız yok. Üretim hedefine en yakın aşı Kayseri'de başlatılan inaktif aşı. Sonbaharda üretime geçebilecek durumda olacağını düşünüyorum."



Son Güncelleme: 30.03.2021 23:15
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Anahtar Kelimeler:
SpreyAşıCovid-19Nazal
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