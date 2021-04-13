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Spor salonları açık mı, saat kaça kadar açık? 2021 Spor salonları çalışma saatleri

81 ilde uygulanan pandemi kısıtlamaları sonrası spor salonları açık mı, saat kaça kadar açık,2021 spor salonları çalışma saatleri nedir soruları oldukça araştırılmaya başladı. Konuyla ilgili açıklama ise Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler'den geldi.

13 Nisan 2021 Salı 17:56
Spor salonları açık mı, saat kaça kadar açık? 2021 Spor salonları çalışma saatleri
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Koronavirüs salgını kapsamında yeni getirilen pandemi kısıtlamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu.  Ramazan ayında vaka sayılarını kontrol altına almak için yapılan bu kısıtlamalardan spor salonları da etkilenecek. Salonlara gitmek isteyenler için kısıtlamaların ne ölçüde olacağı merakla bekleniyor.

Spor salonları kapalı mı?

Alınan kararlara yönelik genelge 81 ilin tamamına bildirildi. Kapanacak yerlere spor salonları dahil edilmedi. Spor salonlarına gitmek isteyenler gidebilecek. Salonların açık kalma ya da kapanmaları işletme sahiplerine bırakıldı. Yani kapalı ya da açık olmak spor salonların tercihine bırakıldı. Alınan kapanma karalarına eğlence mekanları, restoran ve kafeler dahil edildi.

Spor salonları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek salonlar faaliyetlerine devam edecek. Faaliyet saatleri salonların yoğunluğuna uygun olarak düzenlendi. Spor salonuna gitmek isteyenler gidecekleri salonla iletişime geçerek uygun görülen saatlerde gidebilecek. Risklere göre renklendirilen illere uygun olarak açılış ve kapanma saatleri belirlenmekte. Kırmızı illerde 21.00’da başlayan sokağa çıkma yasağı halen uygulanmakta. Bulunduğunuz ilin risk rengine göre salon kapanma saatlerini genel anlamda öğrenebilirsiniz. En detaylı bilgiler salonların kendi iletişim kaynaklarından alınmalıdır.

Spor salonları hafta sonu kapalı mı?

Spor salonları hafta içi ve hafta sonu hizmet verebilecektir. Salonların tercihine bağlı olarak açıklık ve kapalılık durumu değişkenlik gösterebilmektedir. Salonunuzu arayarak açık mı kapalı mı olduğunu bizzat öğrenebilirsiniz.

Spor salonları bayramda kapalı mı?

Spor salonları dini bayramların ilk iki günü kapalıdır. Geri kalan günler de faaliyetlerine devam etmektedir. Buna milli bayramlar ve resmî tatiller de dahildir. Konuyla ilgili Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler, "Bütün tedbirlerimizi aldık. Halkımız güven ve huzur içerisinde spor salonlarına gelip sporlarını yapabilirler. " 15 Mart'tan itibaren tüm Türkiye'de HES kodu uygulamasına geçildi. Biz aylar öncesinden bu kod uygulamasını başlatmıştık. Vatandaşlarımıza spor yapmaları için her türlü imkânı sağladık. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak gerek, hareketsizlik pek çok hastalığı beraberinde getiriyor. İnsanlar hareket etmediği için obezite, kemik ve kas erimesi, duruş bozukluğu olabiliyor. Herkesi en yakın spor salonuna gitmeye, hareket etmeye, spor yapmaya, vücutlarını ve bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye davet ediyorum. Çalışma saatleri uzamazsa iş yapma şansımız tamamen bitmiş olacak. Spor sayesinde toplumun daha fazla hareket etmesini sağlamaları gerektiğini belirten Nihat Güler, "Önümüzde Ramazan ayı var. Çalışma saatlerimiz kısıtlı. Spor yapmak, hareket etmek isteyen vatandaşlarımız spor yapamıyor. Ramazan ayında akşam ezanı saat 20.30 gibi okunacak. Kapanış saatlerinin 22.30 veya 23.00 gibi olması için çağrıda bulunuyoruz. Çalışma saatleri uzamazsa iş yapma şansımız tamamen bitmiş olacak. Buna benzer birçok sektör zora girecek."  Açıklamasını yaptı.

 



Son Güncelleme: 13.04.2021 17:56
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Anahtar Kelimeler:
Spor SalonlarıPandemiKısıtlama
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