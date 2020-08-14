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Spor ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyiz, püf noktalar neler?

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Spor ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyiz, püf noktalar neler? haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 14.08.2020 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

14 Ağustos 2020 Cuma 17:23
Spor ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyiz, püf noktalar neler?
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Pandemi nedeni ile spor salonlarının kapatılmasını pek çok vatandaş hoş karşılamasa da virüsün yayılmasını engellemek için kurallara uyulması gerekiyordu. Spor salonlarının tekrar açılması ile birlikte spor malzemeleri alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda araştırmalar başladı. 

Uzmanların yaptığı açıklamalar ile birlikte yanlış spor malzemeleri kullanmanın sağlık konusunda ciddi hasarlara neden olabilir. Spor salonunda ve parkede ince ve kaymayan tabana sahip ayakkabıların kullanılması gerekmektedir. Öte yandan bu ince tabanlı ayakkabıları beton zeminlerde kullanmak ayakkabının tabanının ve rahatının kısa sürede deforme olmasına neden olmaktadır. Hal böyle olunca spor için kullanılan tüm malzemeler önemli bir hal almaktadır.  

Spor ayakkabısı alınırken nelere dikkat edilmesi gerekir?

 

Spor ayakkabısı alınırken dikkat edilmesi gerekenlerin başında sporun yapılacağı zemin gelmektedir. Tüm gün ayağımızda olan ayakkabılar yoğun aktivitede ayağımıza sağlık konusunda çok önemli bir hal almaktadır. Spor ayakkabı konusunda pek çok tasarım ve altenatif olsa da kullanım amacına göre yapılan aratmalarla en doğru seçimi yapabilirsiniz. 

Spor kıyafeti alırken nelere dikkat edilmesi gerekir?

 

Spor kıyafetlerinde de kullanım için öncelikle kullanılacağı ortam ve profesyonellik seviyesine göre bakılmalıdır. Sıcak aylarda kullanılması gereken kıyafetler farklıdır, soğuk aylarda yapılan sporlarda kullanılması gereken kıyafetler farklıdır. Hem şık hem de sağlık açısından dikkat edilmesi gerekenlere bakıldığında ise spor anında terlemeyi alacak ve vücudu tahriş etmeyen kıyafetler tercih edilmelidir.  

Yanlış spor ürünlerinin alınması nelere sebep olmaktadır?

 

Konfor ve işlevsellik konusundan önemli olan spor malzemeleri alınırken iyi araştırma yapılması gerekmektedir. Ayakkabı tercihinde zemine ve konfora önem verilmesi gerekmektedir. Zemine uygun olmayan ve konforsuz ayakkabılar gün sonunda ayakta mantara hatta bel ağrısına neden olabilmektedir. Ilerleyen süreçlerde bel konusunda ciddi sıkıntılara yol açabilen ayakkabı seçimi spor malzemelerinin en önemli kısmını oluşturmaktadır. Spor yapacak kişiler kıyafet seçimi yaparken de dikkatli olmalıdır. Yaz aylarında teri vücuttan atmaya yardımcı olmayan kıyafetlerin seçilmesi koltuk altı ve vücudun fazlaca terleyen bölgelerinde tahrişe neden olabilmektedir.  



Son Güncelleme: 14.08.2020 17:23
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