Sperm sayısını artıran besinler nelerdir ?

Erkeklerin üreme sisteminin en önemli parçası spermdir. Sperm, çiftlerin bebek sahibi olma düşüncesindeki en önemli unsurlardan biridir. Spermlerin yeterli sayıda olmaması ise bu durumu güçleştirebilmektedir. Bu nedenle sizler için sperm miktarını arttıracak olan yiyecekleri derledik. Sperm miktarını arttıracak olan yiyecekler nelerdir?

Sperm miktarını arttıran 10 yiyecek

Sperm sayısı az olan erkekler bazı yiyeceklerle sperm sayılarını arttırabilmektedirler. Yapılan araştırmalarda görüldüğü üzere bazı yiyeceklerin sperm sayısı üzerinde ciddi bir artıl sağladığı görülmüştür. İşte sperm sayısını arttıran 10 yiyecek:

Bitter çikolata

Muz

Keçi boynuzu

Ispanak

Ceviz

Balık

Sarımsak

Nar

Yumurta

Kırmızı et

1-Bitter çikolata

2-Muz

Erkekler tarafından en çok tüketilen çikolata türlerinden biri olan bitter çikolata, sperm sayısını arttıran yiyeceklerden biridir. İçerisinde bulunan antioksidan ve L-Arginin HCL isimli aminoasit, sperm sayısının artmasına yardımcı olmaktadır.

Erkekler tarafından fazlasıyla tükletilen meyvelerden biri olan muz da sperm miktarını arttırmaya yardımcı olan besinlerden birisidir. Muzun içerisinde bulunan A, C ve B1 vitaminleri sperm verimliliğine büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda muzun içerisinde nadir bulunan Bromelin isimli enzim de sperm sayısını ve hareketliliğini arttırmada büyük bir rol oynar.

3-Keçiboynuzu

Tüketilmesi gereken bir besin ise keçiboynuzudur. Sperm sayısını arttırmaya yarayan minerallerin başında gelen çinko, keçiboynuzunda bolca bulunmaktadır. Aynı zamanda keçiboynuzunun içerisinde bulunan birçok enzim sperm ve yumurtanın etkileşim kurmasını da kolaylaştırmaktadır.

4-Ispanak

5-Ceviz

6-Balık

Kış mevsimi bitkisi olan ıspanak da tüketilen ve tüketilmesi gereken besinlerden birisidir. İçerisinde bulunan folik asit, erkeklerin sağlıklı sperm üretmesi gereklidir. Folik asit yönünden zengin olan ıspanak, sperm sayısını arttırmada önemli besinlerden birisidir. Ispanak tüketimi, folik asit yönünden düşük olan erkeklerden kaynaklı kromozom anomalilerinin engellenmesini de sağlamaktadır.Erkeklerin testislerinin kan akışını hızlanmasını sağlayan Omega 3, önemli yağ asitlerinden birisidir. Cevizin içinde bulunan Omega 3 sayesinde sperm sayısının artması mümkün olacaktır. İçinde bulunan Arginin ve antioksidan bileşenleriyle ceviz, meni hacminin arttırılması ve zararlı toksinlerin vücuttan atılmasınıda sağlamaktadır.

Balık içerisinde bulunan Omega 3 yağ asitleri yönünden oldukça zengindir. C, D ve B12 vitaminleri yönünden zengin olan balık; demir, bakır ve selenyum gibi mineralleri menü hacminin arttırılmasını sağlamaktadır. Haftada 2-3 kere tüketilmesi gerekmektedir.

7-Sarımsak

Sarımsak içerisinde bulunan yüksek miktarda selenyum ve B6 vitaminleri sayesinde vücutta sperm üretilmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca sarımsakta bulunan kan temizleyici özelliği bulunmaktadır.

8-Nar

9-Yumurta

Kadınların üreme sağlığı için önemli bir yere sahip olan nar, erkeklerin sperm üretimi için de oldukça önemli besinlerden birisidir. İçerdiği antioksidan bileşikleriyle sperm hücrelerinin sağlıklı bir şekilde çoğalmasını sağlamaktadır. Yüksek oranda C vitamini içeren nar, sperm kalitesinin artmasına yardımcı olmaktadır.

İçerisinde yüksek miktarda aminoasit bulunduran yumurta, sperm sayısının arttırılmasını sağlamaktadır. Her gün bir adet yumurta tüketilmesi sperm sayısını arttırmaya yardımcı olmaktadır.

10-Kırmızı et

Erkekler tarafından en çok tüketilen besinlerden birisi olan kırmızı et, protein açısından oldukça zengindir. Erkeklerde hormonal düzeyin sağlanmasını yardımcı olmaktadır. L-kartinin üretimi açısından oldukça zengin olan kırmızı et, sperm sayısının arttırılması için tüketilmesi gereken besinlerdendir. Yapılan araştırmalara göre fazla tüketilen kırmızı etin sperm sayısını olumsuz etkilediği görülmüştür.