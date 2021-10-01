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Son dönemde gündemde olan yapay et nedir? Yapay et nerede ve nasıl üretilir?

Yapay etin içerisinde neler var? Laboratuvar üretimi et yenir mi? Din açısından değerlendirmesi nedir? Detaylar haberimizde.

01 Ekim 2021 Cuma 00:49
Son dönemde gündemde olan yapay et nedir? Yapay et nerede ve nasıl üretilir?
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Son dönemde gündemde olan yapay et üretimi nasıl yapılıyor, hangi ülkelerde yapay et üretim tesisi var, yapay et üretimi sağlıklı mı, Türkiye’de üretim nerede kim tarafından yapılacak? Bu soruların cevabını Dr.Öğretim üyesi Yılmaz Kaya detaylarıyla açıkladı.

Yapay et nasıl üretilir?

Yapay et üretmek için öncelikle hangi hayvanın etinden üretilmek istendiğine karar verilir. Daha sonra hayvanı uygun bulunan dokusundan emribiyonik miyoblastın veya iskelet kas gibi kas hücresinden alnınan doku ile başlar. Alınan bu parça ısının, ışığın ve temizliğin kontrollü olduğu ortamda biyoreaktör bünyesinde besin ortamına bırakılır.  Besin ortamına bırakılan dokunun ihtiyaç duyulan hormonlarla, yapay besin maddeleriyle, bitkisel kökenli besin maddelerinin besi ortamına verilmesiyle yapay et büyümeye başlar. Bu büyümeyş kök hücre gibi düşünebiliriz. Alınan kök hücresinin birleşmesi ile miyotüpleri, onlarda miyolifleri oluşturmaktadır. Son olarak miyolifleri oluşturan yapılar ise artık et olarak tüketilebilir. Ancak elde edilen bu et renksizdir. Bunun için ayrı olarak renklendirme işlemi yapılmaktadır. Bu renklendirme işlemi ise kimyasallarla birlikte yapılmaktadır.

Yapay et tüketimi nerede yapılacak ?

Moden hayvancılık ile ortaya çıkan zararlı yan etkiler; yeşil alanların azalması ile hayvanların besinlerinde biriken zararlı maddeler aynı zamanda meydana gelen gaz salınımı fazlalığı yapay et tüketimini ortaya çıkaran etmenlerdir diyebiliriz. Burada biriken patajonlerin artmasının sebebi olarak ise tarımda kullanılan kimyasal oranının artması olarak söylenebilir. Bundan dolayıdır ki yapay et üretimiyle birlikte bu kimyasallardan arınık bir ürün ortaya çıkacağı çünkü temiz ve başka canlıdan etkilenmeyen ortamlarda üretileceği ileri sürülmektedir. Bu durumda yapay et tercihini artıracağa benzemektedir.

Türkiye’de yapay et

Yapay ete eleştirel bir bakış açısından bakmak değerlendirmeyi daha kaliteli hale getirecektir. Yapay et moden yöntemlerle elde edilen ete göre daha sağlıklıdır ancak burada meydana gelen yüksek maliyet seri üretim konusunda endişe doğurmaktadır. Yüksek ücretli bir ürünün arz talep dengesi düşük ücretli bir üründen farklı olacaktır. Bunun yanında dini açıdan farklı dinlerden gelen tepkilerde yine bu sektörün ilerlemesi açısından bir engel oluşturmaktadır. Bu gibi yapay üretimlerin yapılmasının dünya genelindeki kıtlıktan meydana geleceği düşüncesi tıpkı bitkilerde olduğu gibi kullanılan biyoteknolojik yöntemlerin ticarette kullanılmasının en büyük sebeplerindendir. GDOlu ürünlerin üretiminin 1996lı yıllardan içerisinde bulunduğumuz yıllara gelinceye dek artış göstermesi artan dünya nüfusu için açlık problemini ortadan kaldırmış görünmekte ve bunun yanında üreticilerin zenginleşmesine de sebep olmuştur. Yapay et üretimini bu öneklere benzetmek mümkündür ancak yüksek miktarda yapay et üretiminin sonuçları henüz deneyimlenmediği için bilinmemektedir.

Din açısından yapay et değerlendirmesi

Eleştirel yaklaşımın yanı sıra kullanılan maddelerin sağlığa zararlı oluşu her ne kadar ürün kalitesini artırıyor olsa da dini açıdan bunun caiz bulunmasını sağlayamaz. İslam dinine göre emredilen şey temiz, sağlıklı gıdaların tüketilmesidir. İslam dininin emri canlıya zarar veren gıdaların tüketilmemesidir.


Son Güncelleme: 01.10.2021 00:49
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Anahtar Kelimeler:
YapayetYapayetüretimiCaizmi
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