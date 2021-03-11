Son dakika... Sağlık Bakanı Koca yeni bir çağrıda bulundu !

Türkiye’de tespit edilen ilk Covid-19 vakasının üzerinden bugün tam bir yıl geçti. Konuya ilişkin Bakan Koca’dan yeni açıklamalar geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşlara yeni çağrılarda bulundu.

“Aşı çalışmalarıyla atılan adımlar uygarlığın yüz akı oldu”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarında bilimin virüse karşı üstünlük elde ettiğini belirterek bu süreçte toplumun her kesiminin çok etkilendiğini ve zor zamanlar geçirdiğini dile getirdi. Açıklamalarında iş hayatından sosyal hayata kadar her alanda virüsün etkilerinin olduğunu dile getiren koca şu ifadelere yer verdi:

*Covid-19 son 100 yıl içinde tüm dünyanın aynı anda savaştığı vaka ve kayıp sayıları bu denli yüksek ilk salgın. Salgının ortak düşmanın virüs olduğu küresel bir savaşa benzetmek mümkündür. Tıpkı savaşlardaki gibi yaşama düzenimiz altüst oldu. İş hayatı evlere taşındı. Pek çok ülkede toplumsal huzursuzluklar, yoksulluk, işsizlik baş gösterdi.

* Tam 1 yıldır ister istemez alıştığımız bu dünyada yaşıyoruz. Eskilerden hastanelerde gördüğümüz maskeyle kendi kendimizin d doktoru olduğunu biliyoruz. Salgın Çin’in Wuhan kentinde başlamıştı. İlk haftalarda çok az şey biliniyordu. Bugün uğradığı en son mutasyonlara kadar her konuda bilgi sahibiyiz. Bilim virüse karşı üstünlük elde etti. Aşı çalışmalarıyla atılan adımlar uygarlığın yüz akı oldu.

Bakan Koca açıklamalarına aşı konusu ile devam etti. Aşı konusunda dünyada şuanda kullanılan 7 farklı aşı olduğunu söylerken Türkiye’nin aşı tedarikinde hızlı olduğunu belirtti. Koca, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

* Dünyada kullanımda olan 7 ayrı aşı var. Türkiye büyük bir yarışın olduğu aşı tedarikinde en hızlı davranan ülkelerden biridir. Çin’deki üretici ile 50 milyon dozluk aşı anlaşmasını Kasım ayında yaptık. Sipariş ilk kısmını Aralık sonunda telim aldık. Ayrıca başından beri bunun dışında 3 ayrı aşı üretici ile görüşüyoruz.

* Bugün itibariyle uygulanan aşı 10 milyon dozdan fazladır. Çok yakında 5 yerli aşı adayımız da insan çalışmalarına başlayacaktır. Yakın gelecekte kendi aşılarımızı kullanacağız. Araştırmalar Sinovac aşısının her 100 kişiden 80’inden fazla etkili olduğunu ortaya koydu. Aşısı yapılan ama hastalığa yakalanan az sayıda kişi Covid-19’u hafif geçirmektedir.

2020 yılında çöken kabus 2021’de aynı şekilde devam etmeyecek”

Virüsünün seyrinin geçtiğimiz sene gibi olmayacağını belirten Koca, grip gibi sıradan bir hastalık haline de gelmeyeceğini dile getirdi. Virüsün seyrine şu ifadelerle değindi:

* Görünen o ki, corona virüsü kısa bir zaman zarfında grip gibi sıradan bir hastalık haline gelmeyecek ama 2020 yılına çöken kâbus, 2021’de aynı şekilde devam etmeyecektir. Çok geçmeden salgın şimdiki gücünü kaybedecektir. Daha ileride Covid’e ‘üzerinize afiyet sözü’ eşlik edecektir.

* Saygıya layık sabrınızı daha uzun süre zorlamayacağımızı bilmenizi isterim. Planladığımız şekilde nüfusumuzun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak salgın üzerimizde ağır baskı olmaktan çıkacak. Vaka sayıları, kayıplar şimdikiyle kıyas edilemeyecek kadar azalacak, yayılım hızı düşecek. Başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacaktır.

“Aşı tamamlanıncaya kadar elimizdeki tek silah tedbirdir”

Vatandaşın tedbiri elden bırakmaması gerektiğine değinen Koca, aşı işlemlerinin tamamen biteceği zamana kadar tedbirlere sıkı sıkıya bağlanılması gerektiğini söyledi. Koca konuşmasına şu şekilde devam etti:

* Aşı tamamlanıncaya dek elimizdeki tek silah tedbirdir. Sayısız insanın hastalığa basit ihmaller sonucu yakalandığını hatırlatmak istiyorum. Evden adım atar atmaz dikkat kesilmek, küçücük ofislerde, asansörlerde, dolmuşta riskten uzak durmaya çalışmak sıradan zorluklar değil. Ağır hastaların neler yaşadığını bilmek, vefat sayılarını gün gün takip etmek zamanla bunlara birer sayıymış gibi yabancılaştığımızı fark etmek can yakıcı şeylerdir.

* Huzurlarınıza çıkarak ilk vefat haberimizi verdiğimde kaybettiğimiz hasta 89 yaşında kronik rahatsızlıkları olan bir eczacı idi. O tarihten bu yana aramızdan ayrılan insan sayısı 30 bine yaklaştı. Toplam vaka sayısı 3 milyona yaklaştı. Artık biraz soluklanabildiysek atılan adımlara borçluyuz. Türkiye Koronavirüs Bilim Kurulu Dünya Sağlık Örgütü’nün hastalığı pandemi olarak ilan etmesinden önce 22 Ocak’ta kuruldu.

“BUGÜN DE GÜVENCEMİZ YİNE SİZLERSİNİZ”

Aşı sürecinde hem sağlık personellerinin hem de işin arka tarafı olan üretim alanının neler yaptığına değinen Koca

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laboratuvar sayılarının arttığını, düzenli olarak maske dağıtıldığını, bu süreçte filyasyon ekiplerinin sahalarda aktif olduğunu dile getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşmasına şöyle devam etti:

* Türkiye 4 Şubat’ta kendi ürettiği yerli tanı kitini dağıtımına başladı. 37’den laboratuvar sayısı 461’e yükseltildi. Kendi solunum cihazımızı üreterek kendi hastanelerimize ve ihtiyaç duyulan ülkelere ulaştırdık. 10 Mart’tan itibaren maske dağıtıldı, filyasyon ve izolasyon ekiplerimiz sahaya indi.

* Filyasyon uygulamayan sağlık hizmetlerini ekonomik yük olarak gören nüfusu yaşlı ülkelerden büyük babalardan, büyük annelerden geriye fotoğrafları kaldı. Değerli sağlık çalışanlarımız size layık sözleri bulmak isterdim ama bu gerçekten zor. Hayatları kurtardınız, hayatınızı riske attınız. Bu toplum sizi terli önlükler içinde gösteren fotoğrafları asla unutmayacak.

* Sizin sayenizde insan sağlığına hizmet eden meslekler iyinin ve diğer insani vasıfların en çok görüldüğü mesleklerdir. Sizlere şükran duyuyoruz. Yükünüz yorgunluğunuz kısmen azaldı ama bugün de güvencemiz yine sizlersiniz. Milletimizin huzurunda milletin adına size bir kez daha minnettar olduğumuzu ifade ediyorum.

“SİZE YENİ BİR ÇAĞRIDA BULUNMAK İSTİYORUM”

İlk vakanın açıklanmasının üzerinden 1 yıl geçmesine ilişkin vatandaşlara yeni çağrılarda bulunan Koca, vatandaşlara teşekkürlerini iletti. Koca, karamsarlığı bırakarak umutla devam edilmesini temenni ederken şu ifadelere yer verdi:

* Şu an azalmış olan kısıtlamalar kaçınılmazdı. Kentlerden köylere insanımız bu kısıtları mecburiyetten öte bir mesuliyet olarak gördü. Yaşlılarımıza, gençlerimize her birimize tüm kalbimle teşekkür ediyorum.

* İlk vakadan tam 1 yıl sonra bugün 11 Mart’ta size yeni bir çağrıda bulunmak istiyorum. Karamsarlığı, belirsizlik ve bıkkınlık duygularını üstümüzden tümüyle atalım. Geleceğe ilişkin planlarımızla hayata, yarınlarımıza bağlanalım.

* 13 Ocak’ta başlayan aşı programı muntazam şekilde yürüyor. Aşı programı tamamlandığında vaka sayısı 5 ise 1’e yaklaşmış olacaktır. Ağır hasta sayısını çok az duyacağız.

* Covid-19 bizi bir hayat tarzına mecbur kıldı. Normal hayata biraz daha yaklaşmamız salgını geriletmemize bağlı. Gevşeklik gösterir mevzi kaybedersek aşının kontrolü ele almasını sağlayamaz üzücü günler yaşarız. Tablonun ne kadar hızlı değiştiğini önceki aylardan biliyoruz.

* Yorulmuş olduğunuzu, ‘bu salgın bir bitse’ dediğinizi biliyorum. Bu duygu güçlü bir duygu. Covid-19 bilimin karşısında hızlı yenilgi alıyor diyebildiğimize göre sıra duygularımızı onarmaya geliyor. Bilmeliyiz ki yolu kısaltan iyimserliktir, hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum.