İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Son dakika! Koronavirüsün yeni varyantı keşfedildi!

Güneydoğu Asya ülkelerinden Vietnam’da havada daha bulaşıcı olduğu belirlenen yeni bir COVID-19 varyantı keşfedildiği açıklandı. Detaylar haberimizde…

30 Mayıs 2021 Pazar 00:44
Son dakika! Koronavirüsün yeni varyantı keşfedildi!
Takip Et:

Vietnam Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long, bugün koronavirüs salgınıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Long yaptığı açıklamada, İngiliz virüsünü birleştiren bir hibrit varyant keşfettik" bilgisini verdi.

Virüsün normalden daha hızlı hareket ettiğini belirten Sağlık Bakanı Long, "Boğaz ve tükürükteki virüs konsantrasyonu hızla artıyor bu da virüsün daha bulaşıcı olmasına sebep oluyor" ifadesini kullandı.

Şuana kadar varjanttan etkilenen kişi sayısı ile ilgili bilgi vermeyen Long, yakın zamanda konuyla ilgili ayrıntılı bilgilerin bulunacağı bir rapor yayınlayacaklarını söyledi.

Salgın yönetimi konusunda en iyiler arasında yer alan Vietnam bu zamana dek virüsten oldukça az etkilendi. Fakat son dönemlerde Hanoi ile Ho Chi Minh kentleriyle birlikte pek çok büyük şehirlerinde koronavirüs vaka sayılarından artış yaşanıyor.

Resmi verilere göre, 97 milyon nüfuslu ülkede koronavirüsten kaynaklı yalnızca 47 can kaybı olurken, toplamda 6 bin 700 vaka görüldü.


Son Güncelleme: 30.05.2021 00:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüsün Yeni Varyantı KeşfedildiVietnam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika: Karantina süreleri uzatıldı
Son dakika: Karantina süreleri uzatıldı
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar: 50 yaş üstü aşılama tarihi belli oldu!
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar: 50 yaş üstü aşılama tarihi belli oldu!
Kara Mantar Hastalığı bulaşıcı mı, belirtileri ne?
Kara Mantar Hastalığı bulaşıcı mı, belirtileri ne?
Kara mantar salgını nedir? Kara mantar bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? Kara mantar hastalığı tedavisi var mı?
Kara mantar salgını nedir? Kara mantar bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? Kara mantar hastalığı tedavisi var mı?
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
Koronavirüs Covid19 PCR test ücreti 2021
Koronavirüs Covid19 PCR test ücreti 2021

Popüler Haberler

Bebekler hangi göz rengi ile doğar? bebeğin göz rengi olasılıkları
Anadolu otoyolunda kaza: İki otobüs çarpıştı 8 yaralı var
Halil Dervişoğlu'nun eski takımı yükselişte
Son dakika: Karantina süreleri uzatıldı
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 30 Mayıs 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Altın ne kadar oldu? 30 Mayıs 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 30 Mayıs 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bim'de indirimde ne var 30 Mayıs 2021 Pazar bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 30 Mayıs 2021 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 30 Mayıs 2021 Pazar evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 30 Mayıs 2021 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Bugün gram altın ne kadar oldu? 30 Mayıs 2021 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Maraşlı dizisi Ecem kimdir? Gizem Kala'nın yer aldığı diziler
Beni Bırakma 614.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti ATV
Altınordu - Altay final maçını hangi hakem yönetecek?
Rüyada civciv görmek ne anlama gelir? Rüyada civciv görmek görmenin anlamı
Bugün hangi maçlar var? 29 Mayıs 2021 Cumartesi maç programı
Bankaların güncel kredi faiz oranları 30 Mayıs 2021 Pazar
Gönül Dağı dizisinde İsmet karakterini Ali Toptaş canlandırıyor
Kardeşlerim hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı 2 Haziran 2021 Çarşamba - Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.