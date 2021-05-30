Son dakika! Koronavirüsün yeni varyantı keşfedildi!

Vietnam Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long, bugün koronavirüs salgınıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Long yaptığı açıklamada, İngiliz virüsünü birleştiren bir hibrit varyant keşfettik" bilgisini verdi.

Virüsün normalden daha hızlı hareket ettiğini belirten Sağlık Bakanı Long, "Boğaz ve tükürükteki virüs konsantrasyonu hızla artıyor bu da virüsün daha bulaşıcı olmasına sebep oluyor" ifadesini kullandı.

Şuana kadar varjanttan etkilenen kişi sayısı ile ilgili bilgi vermeyen Long, yakın zamanda konuyla ilgili ayrıntılı bilgilerin bulunacağı bir rapor yayınlayacaklarını söyledi.

Salgın yönetimi konusunda en iyiler arasında yer alan Vietnam bu zamana dek virüsten oldukça az etkilendi. Fakat son dönemlerde Hanoi ile Ho Chi Minh kentleriyle birlikte pek çok büyük şehirlerinde koronavirüs vaka sayılarından artış yaşanıyor.

Resmi verilere göre, 97 milyon nüfuslu ülkede koronavirüsten kaynaklı yalnızca 47 can kaybı olurken, toplamda 6 bin 700 vaka görüldü.