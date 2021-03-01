Son dakika... Koronavirüs salgınında 1 Mart yeni vaka sayısı 9 bin 891 olarak açıklandı

Ülkemizin ve dünyanın içerisinde bulunduğu salgın dönemi 1. senesine yaklaştı. Yaşanılan zorlu salgın sürecinde ise çeşitli önlemler alınırken, ayrıca vatandaşların bilgilendirilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak Covid-19 vaka tablosu açıklandı. 1 Mart 2021 tarihinde yapılan Kabine toplantısı ardından kademeli normalleşmeye yönelik açıklamaların ardından 1 Mart 2021 Covid-19 vaka tablosu açıklandı. 28 Şubat'ta açıklanan vakalara göre artış olduğu gözlemlendi.

Son 24 saatte yapılan testlere göre yeni vaka sayısı 9 bin 891 olarak belirlenirken, vefat eden sayısı ise 69'a çıktı. İyileşen sayısı 5.947 olarak belirlenirken 1 sene içinde toplam iyileşen sayısı 2.578.181 olarak belirlendi.