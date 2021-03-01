Son dakika... Koronavirüs salgınında 1 Mart yeni vaka sayısı 9 bin 891 olarak açıklandı

Ülkemizin ve dünyanın içerisinde bulunduğu salgın dönemi 1. senesine yaklaştı. Yaşanılan zorlu salgın sürecinde ise çeşitli önlemler alınırken, ayrıca vatandaşların bilgilendirilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak Covid-19 vaka tablosu açıklandı. 1 Mart 2021 tarihinde yapılan Kabine toplantısı ardından kademeli normalleşmeye yönelik açıklamaların ardından 1 Mart 2021 Covid-19 vaka tablosu açıklandı. 28 Şubat'ta açıklanan vakalara göre artış olduğu gözlemlendi.
Son Güncelleme: 01.03.2021 20:16