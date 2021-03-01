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Son dakika... Koronavirüs salgınında 1 Mart yeni vaka sayısı 9 bin 891 olarak açıklandı

Ülkemizin içinde bulunduğu koronavirüs salgını için Sağlık Bakanlığı tarafından her gün paylaşılan Covid- 19 hasta tablosu açıklandı. 1 Mart 2021 için açıklanan tabloda 28 Şubat'a göre artışlar gözlemlendi. Yeni vaka sayısı 9 bin 891 olarak açıklandı.

01 Mart 2021 Pazartesi 20:16
Son dakika... Koronavirüs salgınında 1 Mart yeni vaka sayısı 9 bin 891 olarak açıklandı
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Ülkemizin ve dünyanın içerisinde bulunduğu salgın dönemi 1. senesine yaklaştı. Yaşanılan zorlu salgın sürecinde ise çeşitli önlemler alınırken, ayrıca vatandaşların bilgilendirilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak Covid-19 vaka tablosu açıklandı. 1 Mart 2021 tarihinde yapılan Kabine toplantısı ardından kademeli normalleşmeye yönelik açıklamaların ardından 1 Mart 2021 Covid-19 vaka tablosu açıklandı. 28 Şubat'ta açıklanan vakalara göre artış olduğu gözlemlendi. 

Son 24 saatte yapılan testlere göre yeni vaka sayısı 9 bin 891 olarak belirlenirken, vefat eden sayısı ise 69'a çıktı. İyileşen sayısı 5.947 olarak belirlenirken 1 sene içinde toplam iyileşen sayısı 2.578.181 olarak belirlendi. 



Son Güncelleme: 01.03.2021 20:16
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