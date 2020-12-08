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Son dakika… Karantinada Kalma Süresi Azaltıldı

Bilimsel Danışma Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada hafif vakaların ve yakın temaslıların karantinada kalma süresinin güncellendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürüldüğüne dair ifadeler yer aldı.

08 Aralık 2020 Salı 15:53
Son dakika… Karantinada Kalma Süresi Azaltıldı
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Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle kurulan Bilim Danışma Kurulu yeni kararlar aldı. Hastalık Kontrol Önleme Merkezi ve Avrupa Hastalık Kontrol Önleme Merkezleri tarafından alınan kararlar Bilimsel Danışma Kurulu tarafından Türkiye’de de güncellenerek hayata geçti. 

Bilimsel Danışma Kurulu’nun Covid-19 hastaları ile yakın temaslı bulunan bireylerin karantina süresinin nasıl sonlandırılacağını dair açıklamalar geldi. 

“Yakın Temaslılar 10 gün Karantinada Kalır”

“Yakın temaslılar 10 gün karantinada kalır. 

Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10. günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler.

Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda karantina sonlandırılabilir. PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5. günden sonra evde numune alınarak yapılabilir. PCR testi negatif çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerde 7. günün sonunda karantina sonlandırılır.

Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe geri dönüşleri sağlanabilir.

Bu uygulama yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanlar) bakım verilen alanlarda uygulanmaz. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler."

Yapılan açıklamalara ek olarak, "Pandemi döneminde hastalık yayılımının ve yakın temasın azaltılması amacıyla iş yerleri iyi havalandırması olan, 4 metrekareye 1 kişi çalışılacak alanlar şeklinde düzenlenmelidir" uyarılarına da yer verildi. 



Son Güncelleme: 08.12.2020 15:53
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19KoronavirüsKarantina
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