Son dakika: Karantina süreleri uzatıldı

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Karantina süreleri uzatıldı

Bilim kurulu tarafından yeni rehber hazırlandı. Sağlık Bakanlığı yeni rehbere göre alınan kararları duyurdu.

Yakın temaslılar ilk rehbere göre 10 gün karantinadakalırlarken bu durum değişerek 14 güne uzatıldı. ilk rehbere göre karantinanın 7.gününde hastaya tekrardan test yapılır ve test sonucu negatif çıkarsa karantinadan çıkabiliyordu. Fakat bu durum yeni rehbere göre değişti.

Test bekleme süresi yeni rehbere göre alınan kararda karantina süresi 14 güne uzatıldı. Karantina süresince yapılan testlerde test sonucu negatif olsa bile bu durum değişmeyecektir ve 14 gün karantinada kalınacaktır.

Aşı olan vatandaşların daha önce temas halinde iken karantina gerekmiyordu. Fakat bu durum değişti. Yeni rehbere göre yakın temaslı olduklarında onlarda 14 gün karantinada kalacaklar.

Türkiye son 24 saat korona virüs tablosu

Korona virüs salgınında son 24 saat yapılan testler, vakalar, vefat sayısı açıklandı. Duruma göre 220 bin 162 kişiye covid testi yapıldı. 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı. 164 vatandaş hayatını kaybetti. 1454 ağır hasta sayısı bulunmaktadır. Toplam 53 milyon 478 bin 278 test sayısı, 5 milyon 228 bin 322 vaka sayısı, 47 bin 134 vefat eden sayıya ulaşıldı.