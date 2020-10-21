Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar tedirginlik yaşarken, kış mevsiminin kendisini yavaş yavaş göstermesi ile birlikte grip aşısına olan talep geçen seneye oranla 5 kat arttı. Eczanelerde isim yazdırarak uzun bir listenin oluştuğu taleplerde aşının Türkiye’ye gelmesi dört gözle bekleniyordu.

İşte beklenen aşı Grip aşısı Türkiye’ye geldi. Ancak tabin çok fazla olması sebebiyle Türkiye’de aşı için bir puanlama sistemi getirildi. Grip aşısı bu puanlama sistemine göre alınabilecek.

LİSTE e-NABIZ'A YÜKLENDİ

Vatandaşlar bu olayın ardından merakla kaç puanı olduğunu merak ederken aşı listesi e-Nabız'a yüklendi. Vatandaşlar e-Nabız uygulamasını kullanarak grip aşısı olup olamayacaklarını artık öğrenebilecekler.

FİYAT DEĞİŞMEDİ

Bir merak edilen diğer konu ise aşıların fiyatları idi. Geçen senelerde 72,64 lira olan aşı fiyatı bu sene değişmedi. Artık renkli reçete sistemine alınan grip aşısında öncelik verilen vatandaşlar ise, kronik rahatsızlığı olanlar ve 65 yaş üstü olacak.

"REÇETEYİ AİLE HEKİMLERİ YAZACAK"

Aile hekimleri tarafından yazılan reçeteler ile Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sisteminde uygun görülen kişilere, eczaneler tarafından grip aşısı verileceğini kaydetti.-

CHARLSON RİSK SKORU NEDİR?

Önerilen bu puanlama aslında aşılama için değil hastalık için getiridi. Grip aşısını kimlerin vurulacağında da bu puanlama esas alınacak.

0: Risk Yok

1-2 puan: Hafif Risk

3-4 puan: Orta Risk

5 ve üzeri: Yüksek Risk

PEKİ PUANLAMA SİSTEMİ NASIL

KOAH hastaları puanlama listesinde görülmezken kalp damarlarında tıkanıklığı, akciğerinde ya da midesinde problem olanlar, beyin kanaması geçirmiş buna benzer rahatsızlığı olanlar ve karaciğer rahatsızlığı olan hastalar 1 puan alabiliyor. Eğer şekeriniz var, gözünüzde problem var ise 2 puan alabiliyorsunuz. Böbrek hastalığınız orta veya ağır derecede ise 2 puan. Eğer geçmişte felç geçirmişseniz 2 puan. Etrafa çok fazla dağılmayan bir kanser türü varsa 2 puan alabiliyorsunuz. Karaciğerinizde orta ve ağır derecede bir problem varsa 3 puan alabiliyorsunuz. AIDS iseniz o zaman 6 puan alabiliyorsunuz.

Bütün verilen bu puanlar ile 5 puan toplandığında yüksek risk grubunda değerlendirilip grip aşısı vurulması için hak hazanmış oluyor.

BAZI VATANDAŞLAR SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İSYAN ETTİ

E-Nabıza yüklenen liste ile birlikte bazı vatandaşların isyanları da gelmeye başladı .Sosyal medya üzerinden paylaşılan bazı paylaşımlarda bazı vatandaşlar isyan etti. Bir paylaşımda, 83 yaşındaki anneannesinin durumunu söyleyen bir kullanıcı, anneannesinde şeker hastalığı, epilepsi hastalığı, nefes darlığı hastalıkları olduğunu belirterek belirterek grip aşısı için öncelikli olmamasına isyan etti.

