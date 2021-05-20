Son dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrasında önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra, günlük COVID-19 vaka sayılarının 10 binin altına düştüğünü, bu düşüşün devamının geleceğini umduklarını söyledi.

Koca, toplantıya BioNTech’in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin de video konferansı ile katılım sağladığını belirtti.

BioNTech aşısı için birinci anlaşmanın 27 Aralık 2020 tarihinde yapıldığını belirten Koca, bu süreç içinde Şahin’le haftanın en az 2 günü telefon görüşmesi yaptıklarını söyledi.

Bakan Koca, bir milyon doz ile başlanılan tedarik sürecinde şu an itibari ile toplamda 120 milyon dozluk anlaşma imzalandığını söyleyerek, "120 milyon dozluk anlaşma sizlerin yoğun gayret, efor ve çabanızla imzalanmış oldu." İfadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, bu sözler sonrasında anlaşmanın tedarik aşamasını anlatsın diye sözü Şahin’e bıraktı.

“Sürekli iletişim halindeyiz”

Şahin, toplantıya katılım göstermekten duyduğu memnuniyetini belirterek, Türkiye’ye BioNTech aşılarının getirilmesi ile ilgili Bakan Koca ile Aralık ayından bu yana devamlı iletişim kurduklarını söyledi.

Türkiye’ye toplamda 120 milyon doz BioNTech aşısının ulaştırılması adına anlaşma imzalamaktan mutluluk duyduğunu belirten Şahin, "Türkiye'ye haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz, ağustos ve eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz." İfadesini kullandı.

Şahin, bu konu ile ilgili ekiplerin 2 haftadır yoğun bir çalışma yaptığını söyleyerek, "Allah'ın izniyle aşıları zamanında Türkiye'ye getireceğiz." Dedi.

Bakan Koca ise aşıların tedarik sürecinin günlük planlandığını söyleyerek, Haziran ayında temin edilecek otuz milyon dozun 14,2 milyonunun 15 Haziran tarihine dek gelmiş olacağını belirtti.

Şahin’e teşekkürlerini sunan Sağlık Bakanı Koca, "120 milyon doz aşının şu ana kadar 6,1 milyonu bize teslim edildi. Haziran ayında 30 milyon olmak üzere temmuz, ağustos ve eylül sonuna kadar, yani 4 ayda toplam 120 milyon aşı Türkiye'ye gelecek." Dedi.

"Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik"

Koca, Şahin’e, BioNTech aşısının mutasyonlara etkisine, hastalığı geçirmiş olanlara yapılacak doz miktarı ile 2 doz aşı vurulanların 3. dozlarının ne zaman yapılması gerekti ile ilgili düşüncelerini sordu.

Şahin, aşının otuzdan fazla virüs varyantında deneyinin yapıldığını ve mutasyonlar karşısında etkisinin olduğunu söyleyerek, "Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik. Hindistan varyantına karşı da aşımız yüzde 25-30 oranında etki gösteriyor. Bu etkiden yüzde 70-75 oranında enfeksiyon koruması bekliyoruz. Gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz." Dedi.

Hastalığı geçirmiş olanlarda BioNTech aşısının 1. Dozunun yapılması sonrasında yüksek antikor meydana geldiğini söyleyen Şahin, bu seviyenin COVID-19’a yakalanmamış 2 doz aşı uygulanan kişiler ile aynı olduğunu belirtti.

Şahin, 2. Dozların da 6 ve 9 ay sonrasında, yani 2022 yılında yapılmasını uygun gördüğünü söyledi.

Aşının temin edilmesi sonrasında vatandaşların aşı yaptırmaya sıcak baktığını vurgulayan Bakan Koca, "Dolayısıyla bizim bir an önce vatandaşımızı aşıyla buluşturmamız önemli hocam, öncelikle sorumluluk bizde. Biz aşıyı vatandaşımızla buluşturduğumuzda vatandaşımızın yaptırma noktasında ciddi bir sorunu olmadığını söyleyebilirim." Değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıya katıldığı için Şahin’e teşekkürlerini sunarak şu ifadeleri kullandı: "Özellikle haziran ve temmuz yoğun aşılama takvimiyle birlikte yaz aylarının daha güzel geçeceğini umuyoruz. Bu arada daha önce de konuşmuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle sizlere çok selamları var, başarılarınızı çok yakından takip ediyor. Her defasında görüştüğümüzde de ben selamlarını özellikle size iletiyordum. Haziran başında Türkiye'ye davet etmek istiyoruz. Hem aşı kampanyasına desteğiniz hem de Türkiye'de yapacaklarınızı değerlendirmek anlamında, üretim dahil olmak üzere davet etmek istiyoruz hocam."

Teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam ve saygılarını ileten Şahin, Haziran ayının ilk yarısında Türkiye'ye gelme niyetleri olduğunu söyledi.

"Türkiye'de aşı üretmek istiyoruz"

Şahin, Bakan Koca'nın "Üretim ve başka projeleri de o dönemde inşallah görüşmüş oluruz." Sözlerine de "Evet, çok planlarımız var. Türkiye'de hem aşı üretmek hem Ar-Ge yapmak istiyoruz hem de klinik deneyler yapmak istiyoruz." Diyerek karşılık verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının bir başka mucidi olan Özlem Türeci’ye de teşekkürlerini sunarak, Haziran başı gibi görüşme temennisinde olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Mayıs tarihi itibari ile, Eylül ayında 120 milyon doz olacak biçimde aşının Türkiye’ye ulaşacağını belirterek, Türkiye’nin altyapı olarak günlük 1,5 milyondan fazla aşı yapma potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi.

Şahin ise, "Biz gece gündüz çalışacağız Türkiye'ye zamanında aşıyı getirmek için ve bir daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü, Türkiye'deki aşı kampanyasının çok uzman şekilde yapıldığını öğrendim. Bizim uzmanlar, sizin ekibinizle beraber çalışmalarında, yani mükemmel bir çalışma olduğunu anlattı bana ve tabii ben de Türk olarak çok mutlu oldum buna. Böyle güzel ve profesyonel bir çalışma olduğu için." İfadelerine yer verdi.

Bakan Koca ise Türkiye’ye geldikleri zaman, salgın sürecinde yapılanları, filyasyon konusunda ki farklılıkları, Türkiye’nin sağlık altyapısı ile sağlık sektöründe çalışanların gücünü ve aşı kampanyasının nasıl bir sistem ile gerçekleştiğini yerinde görme isteğinde olduklarını belirtti.

Koca, "Çok teşekkür ediyorum. Sizin ifadenizle 'Allah'ın izniyle inşallah başaracağız' hocam." İfadesini kullanırken; Şahin ise "Allah'ın izniyle beraber başaracağız Sayın Bakanım." Dedi.