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Son dakika! Bakan Koca hafta sonu yasağı ile ilgili uyardı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ilk Cumartesi gününe vurgu yaptı. Koca paylaşımında, “Mutlu Cumartesi! Hata yaparsak bir hafta on gün sonra üzülürüz.” Dedi.

08 Mart 2021 Pazartesi 04:03
Son dakika! Bakan Koca hafta sonu yasağı ile ilgili uyardı!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 ile mücadele döneminde kontrollü normalleşme sürecinin başlamasından sonra kısıtlamaların azaltıldığı ilk hafta sonunda kurallara uyulması isteğinde bulundu.

Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile, kontrollü normalleşme süreci içinde kurallara uyulmasının önemini vurguladı. Koca, “Beklediğimiz cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmenize bağlı. Kısıtlamaların azalması, kurallara uymanın ödülüdür. Kurallara uyalım. Zor günlere dönüş yolunu kapatalım. Dışarı çıkıyorsak, maske takalım.” mesajı ile vatandaşları uyardı.

Bu paylaşımının ardından başka bir paylaşım da yapan Bakan Koca:

“Mutlu Cumartesi! Hata yaparsak, bir hafta on gün sonra üzülürüz.” dedi.



Son Güncelleme: 08.03.2021 04:03
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BakanKocaHaftaSonuYasak
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