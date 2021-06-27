İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Son Dakika.. 26 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu paylaşıldı

Devam eden Covid-19 salgın sürecinde, günlük vaka sayıları vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden 26 Haziran 2021 güncel verilerini açıkladı. Aşılama süreci içerisinde olan Türkiye'de, Covid-19 vaka sayılarında düşüş olup olmadığı da merak ediliyor. 26 Haziran 2021 koronavirüs güncel tablosu ile ilgili bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

27 Haziran 2021 Pazar 15:44
Son Dakika.. 26 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu paylaşıldı
Takip Et:

Sağlık Bakanlığı 26 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı

Türkiye günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı’nın intenet sitesinde güncel olarak paylaşıldı. Türkiye’de son 24 saatte 222 bin 561 Covid-19 testinin yapıldığı açıklandı. Yapılan testler sonucunda 5 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı. 51 kişi ise vefat etti. Hasta olanların sayısı ise 470 olarak belirlendi. Ağır hasta sayısı 733 iken, 7 bin 402 kişinin karantinası da sona erdi. Böylece iyileşen hasta sayısı 5 milyon 269 bin 294 oldu.

Test sayısı 59 milyon 890 bin 147’ye ulaşırken, vaka sayısı 5 milyon 404 bin 144, toplam vefat  ise 49 bin 524 oldu. Verilere göre bu hafta zatürre oranı %2,9, yatak doluluk oranı %49,3, erişkin yoğun bakım doluluğu %63,3, ventilatör doluluğu %27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı ise %99,9 oldu.


Son Güncelleme: 27.06.2021 15:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs26 Haziran 2021Covid-19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engelli sağlık raporu nasıl alınır? Engelli sağlık raporu için şartlar nelerdir, nereye başvurulur?
Engelli sağlık raporu nasıl alınır? Engelli sağlık raporu için şartlar nelerdir, nereye başvurulur?
Önümüzdeki 3 Yıl Bu Hasarların Telafisi ile Mücadele Edilecek!
Önümüzdeki 3 Yıl Bu Hasarların Telafisi ile Mücadele Edilecek!
Yaz aylarında yüz için en iyi 15 güneş koruyucu krem
Yaz aylarında yüz için en iyi 15 güneş koruyucu krem
Kuru öksürüğü geçiren 6 doğal yöntem
Kuru öksürüğü geçiren 6 doğal yöntem
Mülteciler günlük koronavirüs verileri içerisinde var mı, sayılıyor mu?
Mülteciler günlük koronavirüs verileri içerisinde var mı, sayılıyor mu?
Kara mantar hastalığı nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir?
Kara mantar hastalığı nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir?

Popüler Haberler

TV8'de 1 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? TV8 1 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
27 Haziran 2021 Pazar ATV yayın akışı: Dizi, film ve programları
TRT 1'de 27 Haziran 2021 Pazar tarihinde ne var? TRT 1 27 Haziran 2021 Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
27 Haziran 2021 Pazar TRT Spor yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Star TV'de 27 Haziran 2021 Pazar tarihinde ne var? Star TV 27 Haziran 2021 Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Masumlar Apartmanı izlendi mi? Dizi tutar mı? Masumlar Apartmanı dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
27 Haziran 2021 Pazar TV 8 yayın akışı TV 8 kanalında bugün neler var?
27 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var?
Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 27 Haziran 2021 Pazar Kanal 7 dizi, film ve programları
27 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Musa Arslanali kimdir?
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın hayatı ve özgeçmişi
Kefilsiz kredi nasıl çekilir? Bankaların kefilsiz kredi limitleri
Rüyada adet kanaması görmek anlamı ve yorumu
TV yayın akışı 3 Haziran 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Yemin dizisi Semih kimdir? Gerçek adı ne? Emre Kerem Ketenci oynadığı diziler
Bugün kimin maçı var? 27 Haziran 2021 Pazar Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
Torun bakım maaşı alabilmek için sağlanması gereken şartlar nelerdir? 2021
Emekli kaplıca tedavi ücretini devlet karşılıyor mu? 2021 Kaplıca tedavisi şartları neler?
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2021
Agi asgari ücrete dahil mi? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.