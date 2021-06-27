Son Dakika.. 26 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu paylaşıldı

Sağlık Bakanlığı 26 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı

Türkiye günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı’nın intenet sitesinde güncel olarak paylaşıldı. Türkiye’de son 24 saatte 222 bin 561 Covid-19 testinin yapıldığı açıklandı. Yapılan testler sonucunda 5 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı. 51 kişi ise vefat etti. Hasta olanların sayısı ise 470 olarak belirlendi. Ağır hasta sayısı 733 iken, 7 bin 402 kişinin karantinası da sona erdi. Böylece iyileşen hasta sayısı 5 milyon 269 bin 294 oldu.

Test sayısı 59 milyon 890 bin 147’ye ulaşırken, vaka sayısı 5 milyon 404 bin 144, toplam vefat ise 49 bin 524 oldu. Verilere göre bu hafta zatürre oranı %2,9, yatak doluluk oranı %49,3, erişkin yoğun bakım doluluğu %63,3, ventilatör doluluğu %27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı ise %99,9 oldu.