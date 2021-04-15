Sokağa çıkma yasağında hastaneye nasıl gidilir? Hastaneye gitmek serbest mi?

Hastanede randevusu olanlar yasaktan muaf tutulacak mı?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşların toplu ulaşım araçları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyeceği açıklanmıştır.

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanların yasaktan muaf tutulacağı belirtilmiştir.

Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), hastaneye gidebileceklerdir.

Sokağa çıkma yasağından kimler muaf tutulacaktır?

Nisan ayının 13’ünde gerçekleştirilen kabine toplantısıyla birlikte koronavirüsle mücadele dönemi için yeni yol haritası açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen “Kısmi Kapanma” konulu genelgede ayrıca kısıtlamadan muaf tutulan kişi ve kurumların listesi de yer aldı. Kısıtlamaların detayları belli olurkende randevusu olanlarndan muaf olup olmayacaklarını araştırmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre sokağa çıkma yasağından muaf olan kişi ve kurumlar belli oldu. Genelgeye göre: