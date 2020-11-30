Sokağa çıkma yasağında hastaneye gitmek için yapılması gerekenler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta kabine toplantısının ardından koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıklamıştı. Açıklanan yeni tedbirler kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağı ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Söz konusu yasağın ardından vatandaşlar sokağa çıkma yasağı sırasında hastaneye gidilir mi sorusunu araştırmaya başladı.

Hafta sonları getirilen sokağa çıkma yasağı 10:00 ile 20:00 saatleri dışında kalan zamanlarda geçelidir. Bunun yanı sıra 20 yaş altında olan kişilere 13:00 ile 16:00 saatleri arasında, 65 yaş üstü kişilere saat 10:00 ile 13:00 arasında sokağa çıkma izni verildi. Söz konusu saatlerde hastaneye gitmek için ise vatandaşların hastane randevusu alması gerekmektedir. Acil bir durumun olması halinde ise 112 acil servisinin aranması gerekmektedir.