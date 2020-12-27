Soğuk Lipoliz tedavisinin ücretleri nedir? Soğuk Lipoliz tedavisi nasıl uygulanır?

Cryolipolysis, vücuttaki mevcut yağ hücrelerinden kurtulmak için, soğutma tekniği ile ısısı düşürülmüş olan hava kullanmaktadır. Bu soğuk havanın aracılığıyla mevcut bölgedeki yağ hücrelerini ortadan kaldırmaktadır. Yöntem, yapılan spor, egzersiz ve diyet gibi kilo verme yöntemlerinden etkilenmeyen yağlanmış alanlara müdahale etmek için geliştirilmiştir. Genelde; çene, karın, üst kol, yan bölgeler, dış ve iç uyluklara etki etmekte ve bu alanlarda kullanılmaktadır.

Cryolipolysis yönteminin uzunluğu 1 ve 3 saatin arasında sürmektedir. Yöntemin uygulanmasının ardından hiç vakit kaybetmeden de gündelik hayatın aktiviteleri yapılabilir. Soğuk Lipoliz konusunda bilgili olan doktor ve plastik cerrahinin yardımıyla da uygulanabilir.

Soğuk Lipoliz Yöntemi Yaklaşık Ne Kadar Tutar?

Ücretler genellikle tedavinin yapılacağı alana ve tedavinin uygulanacağı alanın ne kadar büyük olduğuna göre değişebilmektedir. Genellemeye bakıldığında bu değişim ücreti 2.000 ve 4.000 dolar arasında değişim gösterir.

Cryolipolysis İşleminin Yapımı Nasıldır?

Bir doktorun ya da bu konu hakkında eğitim almış bir sağlık görevlisi, manuel cihazı kullanacak ve Cryolipolysis yöntemini uygulayacaktır. Bu manuel cihazın, elektrikli süpürgelerde bulunan nozullar gibi aplikatörleri vardır.

Tedavinin yapıldığı esnada, sağlık görevlisi tedavi yönteminin uygulanacağı bir jel pedi uygulayacak ve ardından aplikatör işlemine geçecektir. Aplikatörün işlemi; belirlenen bölgede yer alan yağ kontrollü bir şekilde soğutulur. Sağlık görevlisi sonrasında soğutma ve emme teknolojisi ile belirlenen alana uygulama işlemi yaparken, manuel cihazı cildinizin üzerinde gezdirecektir.

Tedavinin uygulandığı esnada hasta birazcık kıstırılma ve çekilme hissi yaşayacaktır ve bu oldukça doğaldır. Genel işlem çok düşük oranlarda ağrı hissettirir. Sağlık görevlisi, dondurulan derin dokuların parçalanmaması için tedavinin sonunda masaj yapacaktır. Bu masaj ile ovulan tedavi bölgeleri yok edilmiş olan yağ hücrelerinin emilimine başlayacaktır. Bu tedaviden yararlanan birkaç insan ise bu masajın biraz rahatsızlık verdiğini söylüyor.

Tedaviler 1 ve 3 saat arasında bir süreye tâbi olabiliyor.