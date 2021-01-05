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Soğuk kompres nedir, ne işe yarar? Soğuk kompres hangi durumlarda uygulanır?

Soğuk kompresin hangi durumlarda kullanıldığı merak edilmeye başlandı. Soğuk kompres uygulanmasının yararları araştırılmaya başlandı. Çoğu kişi soğuk kompres uygulamasının hangi durumlarda yapılması gerektiğini merak etmeye başladı.

05 Ocak 2021 Salı 19:28
Soğuk kompres nedir, ne işe yarar? Soğuk kompres hangi durumlarda uygulanır?
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Soğuk kompres, buz torbaları veya soğuk havlularla yapılan çok kullanışlı bir tedavidir. Şişlik, burkulma ve ağrıyı hızla azaltmaya yardımcı olur. Soğuk kompres yöntemi doğru ve zamanında kullanılırsa ağrı ve şişliği kısa sürede giderebilir ve vücudu rahatlatabilir. Kazalarda en etkili ilk yardım yöntemlerinden biri olarak kullanılmaktadır. Etkili bir soğuk kompres tedavisi nedir? Soğuk kompres tedavisi nasıl yapılır ve sıcak kompres tedavisiyle arasındaki fark nedir? Gibi sorular araştırılmaya başlandı.

Çoğu kişi bu yöntemin ne kadar etkili olduğunu, hangi durumlarda yapılması gerektiğini ve hangi eşyalarla bu işlemin daha etkili yapılabileceğini merak etmeye başladı.

Soğuk kompres nedir?

Soğuk kompresler, hazır bir şekilde satılan jel buz paketleri gibi aletler kullanılarak yapılabilir ve evde yapılabilen hazır soğuk kompres yöntemleri ile yapabilirsiniz. İlk yardım için kullanılabilecek soğuk kompres araçları:

Jel poşetler: Kullanıma hazır jel poşetler, sıcak ve soğuk olmak üzere iki farklı kullanım sağlar. Jel paketini dondurucuda bekletin ve gerektiğinde soğuk kompres için kullanın. Tekrar tekrar kullanılabilir.

Anında soğuk kompres paketleri: Bu tür kompres aracı özel olarak üretilmiştir. Buz paketini etkinleştirmek için ortasına basınca anında bir buz torbası haline gelir. Acil durum çantasını hiçbir hazırlık yapmadan kullanma imkanı sağlar. Sadece bir kez kullanım için uygundur.

Buz torbası: Evde kolaylıkla hazırlanabilir. Dayanıklı bir çantayı veya buz torbasını doldurup ağzınızı sıkıca kapattığınızda bir buz torbası elde edebilirsiniz.

Soğuk havlu: Havlu veya giysiyi önce suyla ıslatın, ardından bir torbaya koyun ve ardından buzdolabına koyun. Kumaştan yapılan soğuk torbalar, daha geniş alanlarda soğuk kompres uygulama imkanı sağlar.

Dondurulmuş sebzeler: Acil durumlarda jel paketi, buz yoksa donmuş bezelye ve nohut kullanabilirsiniz.

Hangi durumlarda soğuk kompres uygulanır?

Yaralanmalar: Spor yaralanmaları, düşmeler ve darbeler gibi acil yaralanmalar için soğuk kompres kullanılabilir. Soğuk kompres için akut mu kronik mi olduğu ve ne kadar zaman geçtiği sorusuna cevap vermeniz gerekir. Son 48 saat içinde meydana gelen yaralanmalar akut yaralanmalar olarak tanımlanmaktadır. Genellikle ani düşme veya düşme gibi travmalardan kaynaklanır. Deride ağrı, şişme, kızarıklık, hassasiyet ve sıcaklık belirtileri vardır. İlk 48 saat içinde soğuk kompres uygulanırsa şişliği, ağrıyı ve hassasiyeti büyük ölçüde azaltabilir. Etkili olması için soğuk kompresin hızlı ve doğru bir şekilde uygulanması gerekir.

Baş ağrısı: Soğuk kompres migren ağrısını ve gerilim tipi baş ağrısını hafifletebilir. Dinlenme sırasında kısa süreli kullanılabilir. Yüzde uyuşma veya yanıklara neden olabileceği için soğuk kompres çok dikkatli olmalıdır.

Göz alerjileri: Mevsimsel göz alerjileri, alerjik konjonktivite ve dış etkenlerden kaynaklanan temas alerjileri için buz günde 4-5 kez kullanılabilir. Alerji semptomlarını hafifletir.

Hemoroid: Soğuk kompresler hemoroidi rahatlatabilir. Buz, hemoroitlerin kan damarlarının daralmasına neden olabilir. Kaşıntıyı azaltır. Makat bölgesine 5-10 dakikada bir uygulanabilir.

Kas ağrıları, kronik vücut ağrıları ve eklem ağrıları için soğuk kompres yerine ılık kompres kullanılmalıdır. Kronik ağrı, aniden ortaya çıkmayan, yavaş yavaş artan, kaybolan ve zaman zaman yeniden ortaya çıkan ağrı olarak ayrılmaktadır.

Soğuk kompres nasıl yapılır?

Soğuk kompres uygulaması birçok ağrının azalmasına neden olabilir. Soğuk kompres ilk yardım uygulamalarından biridir, yukarıdaki araçlardan biri ile tek başınıza kolayca kullanabilirsiniz. Ancak çok dikkatli uygulanmalıdır.

Düşme ve darbelerden kaynaklanan yaralanmalarda ağrılı bölgeye 15 dakika soğuk kompres uygulayıp çekin. 15 dakika uygulama ve 15 dakika dinlendikten sonra birkaç kez tekrarlayabilirsiniz. Müdahalenin 48 saat içinde tamamlandığından emin olun. Eğer belirtilerinizin 72 saat sonra geçmediğini düşünüyorsanız, lütfen en yakın tıp kurumuna gidin.

Buz asla ciltle doğrudan temas etmemelidir. Buz torbasını ince bir beze sarabilir ve üzerine koyabilirsiniz. Uzun süre aynı bölgeye kompresyon uygulanmamalıdır. Aksi takdirde cilt yanıklarına, donmalara ve yüz felcine neden olabilir.

Ciddi yaralanmalar için soğuk kompres kullanılmamalı, sağlık kurumlarına acilen gidilmelidir.



Son Güncelleme: 05.01.2021 19:28
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SoğukKompres
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