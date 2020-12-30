Soda şişesinden örümcek çıkan marka hangisi? Örümcek çıkan soda markası

Geçtiğimiz gün kapalı olan maden suyunun içinden örümcek çıkan marka merak edilmeye başlandı. İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan marketler zincirinin birisinde yaşanan olay sonrasında vatandaş tüketici mahkemesine başvurarak şikayetçi oldu.

Örümcek çıkan soda markası nedir?

İstanbul Esenyurt’ta marketten 6’lı soda alan vatandaş kapağı açtığında şişeden örümcek çıktı. Metehan Dağdelen isimli vatandaş soda şişesinde yaşanan olay karşısında firmaya 50 bin TL’lik dava açtı.

Dağdelen’in avukatlığını yapan Burak Temizer, İstanbul Bakırköy Tüketici Mahkemesine delil tespiti yapılmak üzere dava dilekçesini verdi. 1 Kasım’da gerçekleşen olay ile ilgili delil ve soruşturmanın devam edildiği paylaşıldı.

Yapılan incelemeler gıda mühendislerinden oluşan bilir kişi raporu ile oluşturulurken şişenin ağzının kapalı olduğu ve dışarıdan herhangi bir müdahalenin olmadığı ile ilgili araştırmalarda firmanın hatalı olduğu tespit edildi.

Avukat Temizer, davanın miktarını 50 bin TL olarak belirlerken mahkeme tarafından firmaya dava açıldı.