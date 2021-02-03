SMS ile HES kodu nasıl alınır? HES kodu Sms numarası

Covid-19 tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması geliştirilmiştir. HES kodu hakkında detaylar merak edilmektedir.

HES kodu ne?

Hes uygulaması sayesinde salgının kontrolü ve takibi yapılmaktadır. Bireysel iletişim gerektiren neredeyse her yerde HES kodu kullanılmaktadır.

HES kodu, ulaşım veya ziyaret işlemlerinde kullanılmaktadır. Kişinin, covid-19 hastalığı bakımından risk altında olup olmadığını gösteren bir koddur. Kodlar, uygulama üzerinden sorgulanabilmektedir.

Toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde virüsün bulaş riskini azaltmak amacıyla bu uygulama kullanılmaktadır. Aynı ortamda olduğumuz kişilerin covid-19 testlerinin pozitif olması durumunda bilgilendirilmemiz için gereklidir.

Hes kodu sms ile alınabilir mi?

Mavi kartlı ya da T.C. kimlik numarası 97,98,99 ile başlayan kişiler; HES yazarak aralarında boşluk olacak şekilde adım adım; T.C. kimlik numarası, doğum yılı, paylaşım süresi (gün şeklinde) , 2023 e sms atılmalıdır.

T.C. kimlik ya da yabancı kimlik (99,98,97) ile başlayan, numarası olmayan bireyler için pasaport bilgileri; HES yazılarak ve aralarda boşluk olacak şekilde sırayla, uyruk, pasaport seri numarası, doğum yılı, soyadı yazılarak 2023’e SMS atılmalıdır.

Hes kodu e-devlet sisteminden alınabilir mi?

Hayat Eve Sığar uygulaması telefona indirilmelidir. Bu işlemin ardından Hes kodu işlemleri bölümüne girilmelidir. Ardından Hes kodu oluştur seçeneği seçilmelidir. Seçilen süre boyunca geçerli Hes kodu oluşmuştur.