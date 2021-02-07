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SMS ile aşı sırası nasıl öğrenilir? e-Nabız koronavirüs aşı sorgulama

Çoğu kişi aşı sırasının kendilerine ne zaman geleceğini merak etmeye başladı. Aşının ülkemize gelmesiyle birlikte aşılamada öncelikli olanların kimler olduğu araştırılmaya başladı. SMS ile aşı sırasının nasıl alınacağı ve E-nabız sistemi aracılığıyla aşı sorgulamasının nasıl yapılacağı merak konusu oldu.

07 Şubat 2021 Pazar 20:27
SMS ile aşı sırası nasıl öğrenilir? e-Nabız koronavirüs aşı sorgulama
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Sinovac firmasının Çin'de ürettiği pandemiyle mücadele için geliştirilen ve Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşısı, laboratuvar test sürecinde tamamlanan 3 milyon dozluk koronavak aşısı sona erdi. E-nabız sistemi ile 2023 SMS'e kısa mesaj gönderilerek aşı başlatıldı.

Aşı sorgulama nasıl yapılır?

Aşı olup olmayacağımızı veya sıramızın geldiğini nasıl bileceğiz? Merak edenler, 2023 yılına kadar E-Nabız sisteminden veya mesajlaş ile "Aşıla" yazarak öğrenebilecekler. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşlar da evlerinde aşı yaptırabilecek.

Kimler aşı yaptırabilecek?

Öncelik grubu;

  • Aşılar öncelikle 1 milyon 119 bin sağlık çalışanına gidecek.
  • İkinci grupta 380 bin 65 yaş üstü vatandaşlara gidecek.
  • Üçüncü grup askerler, polis ve öğretmenlerden oluşacak.
  • Dördüncü grupta ilk 3 grupta yer almayan vatandaşlar için bu yapılacaktır.

E nabız giriş nasıl yapılır?

Sisteme giriş yapılırken kimlik doğrulama iki şekilde mümkündür.

1. E-Devlet sistemi üzerinden e-devlet şifrenizi, elektronik imzanızı veya mobil imzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-devlet girişine tıkladıktan sonra, e-devlet girişine yönlendirileceksiniz.

Kullanım koşulları, oturum açtıktan sonra bir profil bilgisi oluşturmaya yönlendirildiğiniz ilk ekranda bulunabilir. Profilinizi oluşturmaya başlamak için lütfen "e-Nabız kullanım şartlarını okudum" yazısının yanındaki kutuyu işaretleyin. Paylaşım seçeneklerinde, kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişmesini istediğinizi seçebilirsiniz.

Profil bilgileri oluşturmanın son adımı, bilgilere erişmektir. Burada sisteme giriş yapmak için kullanmak istediğiniz cep telefonu detaylarınızı ve e-Nabız şifrenizi oluşturmanız ve girmeniz gerekmektedir. Daha sonra cep telefonunuza gönderilen tek seferlik erişim kodunu Onay Kodu alanına girerek e-Nabız'ı aktif hale getirebileceksiniz.

2. e-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı aile hekiminizden cep telefonu numaranızı kaydedip, telefonunuzdaki kısa mesaja gönderilen tek seferlik erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.



Son Güncelleme: 07.02.2021 20:27
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Anahtar Kelimeler:
AşıE-NabızSMSKoronavirüs
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