SMS e-devlet ile HES kodu alma ve sorgulama ekranı

Koronavirüs kapsamında alınan tedbirler arasında bulunan HES (Hayat Eve Sığar) kodu kullanma zorunluluğu ile HES kodu bulunmayan vatandaşlar HES kodunun nasıl alındığını merak etmeye başladı. Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşamadığını güvenli bir şekilde paylaşmaya yarayan HES kodu üç farklı şekilde alınmaktadır.

HES kodu alma yolları

SMS ile, Hayat Eve Sığar uygulaması ile ve E-devlet ile olan üzere HES kodu almanın 3 yolu bulunmaktadır.

-Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu almak isteyen vatandaşlar 'HES Kodu İşlemleri' bölümünden 'HES Kodu Oluştur' sekmesi üzerinden HES kodunu alabilirler.

-E-devlet üzerinden HES kodu almak isteyen vatandaşlar "https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme" adresi üzerinden HES kodu alabilirler.

-SMS üzerinden HES kodu almak isteyen vatandaşlar ise HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son dört hanesi ve paylaşım süresini yazarak 2023'e SMS olarak göndererek HES kodu alabilirler.

HES kodunun kullanılması zorunlu olan bazı yerler

HES kodu: Toplu taşımalarda, ÖSYM sınavlarında, AVM'lerde, seyahatlerde, konaklama tesislerinde ve devlet kurumlarında kullanılması zorunludur.