SMA hastası çocuklar için Bilim Kurulu’ndan flaş açıklama: İddialar gerçek dışı!

Sağlık Bakanlığı, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığında oluşturulan güncel tedaviler ilgili çalıştay üyeleri ile bir toplantı düzenledi. Video konferans yöntemi ile düzenlenen toplantıya SMA Bilim Kurulu üyelerinin yanı sıra SMA denekleri de katıldı. Düzenlenen toplantıda, SMA hastaları için kullanılan ilaçlarla ilgili veriler paylaşılırken son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan gen tedavisi ile ilgili bilimsel çalışma sunumları gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlı Bilim Kurulu tarafından toplantıda yapılan sunumlarda ise, yakın süreç içerisinde herhangi bir tedavi olanağı bulunamayan SMA hastalığı için ilk kez 2016 yılında bir ilaç üretildiği ve Türkiye'nin de aynı yıl söz konusu ilacı alarak tüm SMA tip-1 hastalığı yaşayanlara ücretsiz sunduğu belirtildi. Dünya genelinde bazı hükümetlerin geri ödeme kapsamına almadığı SMA hastalığın daha hafif seyri olan 'tip-2' ve 'tip-3' hastalarının da Türkiye'de ilaçlarının ücretsiz olarak erişimde olduğu ifade edildi.

Diğer taraftan, son zamanlarda oldukça fazla duyulan SMA'nın tip-1 seviyesindeki hastaların 2 yaşına kadar gen tedavisi uygulanmazsa ölebileceği yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu yönünde yapılan açıklamalarda SMA hastalarının kullandıkları ilaçların etkileri ve yan etkileri ile birlikte başarılı bir şekilde uygulanan tedaviden faydalanıldığı ve gündem içerisinde yer alan gen tedavisine ilişkin verilerin titizlikle inceleme altında olduğu bildirildi.

Son 2 ayda 5 kez toplanarak ilaçla ilgili verileri inceleyen Bilim Kurulu'nun Kovid-19 salgını süreci boyunca SMA hastalarında görülen bağışıklık sisteminin baskılanmasının ölüm riski taşıyabileceği nedeniyle şu an gen tedavisinin onlar için uygun olmadığı kaydedilirken uygulanması planlanan gen tedavilerinin var olan prosedürde en az bir aylık bir sürede bağışıklığının baskılanması gerektiği ve özellikle kilolu hastalar için bu sürenin 1 yıla kadar uzadığı vurgulandı.