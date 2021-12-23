SMA hastalığına karşı tarama programı bugünden itibaren başladı!

Evlilik öncesi çiftlere uygulanacak olan SM hastalığı tarama testi programı bugünden itibaren hayata geçirildi. Evlilik öncesi taşıyıcılık testi adı altında uygulanan program ile birlikte SMA hastalığını önleme amaçlanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu uygulamanın başlatıldığına dair duyuruyu sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında SMA hastalığına karşı önleme programı olarak hayata geçirilen tarama testleriyle çiftlerin taşıyıcılık uygulamasında geçerek hastalığın önlemede amaçlarına ulaşabileceklerini belirterek, test programının bugünden itibaren aile hekimliklerinde uygulamaya alındığını söyledi.