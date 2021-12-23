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SMA hastalığına karşı tarama programı bugünden itibaren başladı!

SMA hastalığını önüne geçebilmek ve önlemek amacıyla hazırlanan test tarama programı bugünden itibaren hayata geçirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni uygulamayı 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu.

23 Aralık 2021 Perşembe 12:37
SMA hastalığına karşı tarama programı bugünden itibaren başladı!
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Evlilik öncesi çiftlere uygulanacak olan SM hastalığı tarama testi programı bugünden itibaren hayata geçirildi. Evlilik öncesi taşıyıcılık testi adı altında uygulanan program ile birlikte SMA hastalığını önleme amaçlanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu uygulamanın başlatıldığına dair duyuruyu sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında SMA hastalığına karşı önleme programı olarak hayata geçirilen tarama testleriyle çiftlerin taşıyıcılık uygulamasında geçerek hastalığın önlemede amaçlarına ulaşabileceklerini belirterek, test programının bugünden itibaren aile hekimliklerinde uygulamaya alındığını söyledi.

 


Son Güncelleme: 23.12.2021 12:37
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Anahtar Kelimeler:
Sma HastalığıTarama TestiTaşıyıcılık TestiFahrettin Koca
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