SMA hastalığı tedavi yöntemleri nelerdir? SMA tedavi ücretleri ne kadardır?

SMA yani Spinal Musküler Atrofi, küçük yaştaki çocuklarda görülen bir hastalıktır. Son zamanlarda gündemde sıkça duyulan SMA hastalığının ne olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Özellikle yılbaşında kimseye çıkmayan piyangonun SMA’lı bebeklere verilmesi konusu ile gündeme gelmiştir.

SMA hastalığı nedir?

Geçmişte tedavisi bulunmayan SMA hastalığının tedavisi son zamanlarda geliştirilmiştir. Genlerde bulunan bir bozukluk nedeniyle ortaya çıkan hastalığın tedavisi yapılmaması durumunda ölümcül sonuçlar yaratmaktadır. SMA, omurilikte yer alan hücre kaybından dolayı oluşan bir tür kas zayıflığıdır.

SMA hastalığının ilacı nedir?

SMA hastalığı için kullanılan ilaçlardan birisi ülkemizde SGK’nin karşıladığı Spinraza’dır. Bir de yurt dışında kullanılan ilaçlardan biri olan Zolgensma da hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Fazlaca pahalı olan bu ilaç, dünyanın en pahalı ilacı ilarak 2 Milyon Dolar’a alınabilmektedir.

Ülkemizde kaç SMA’lı çocuk var?

SMA’lı bebekler eğer tedavi edilemez ise hayatını kaybedebilirler. Bu sebeple SMA hastalığının tedavisi oldukça önemlidir. Ülkemizde 6.000 kişiden 1 kişi SMA hastası olabilirken dünyada bu sayı 10.000’de 1’dir.