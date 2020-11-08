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SMA hastalığı nedir, çeşitleri nelerdir?

SMA hastalığı genel olarak kişilerde kas kaybı ve fiziksel yetersizliklerin gözlemlendiği bir hastalıktır. Bulaşıcı olmamakla birlikte genetik bir şekilde kendini göstermektedir...

08 Kasım 2020 Pazar 13:13
SMA hastalığı nedir, çeşitleri nelerdir?
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Ülkemizde her 6.000 ile 10.000 doğumda bir görülen genetik hastalık olan SMA hastalığı bebeklerde 6. Aydan önce görülmektedir. Kas kaybı ve zayıflığa neden olan bu hastalık bebeklerin hareket kabiliyetini büyük oranda azaltmaktadır.

SMA Hastalığı Nedir?

SMA hastalığı omurilikte yer alan motor sinir hücrelerinin kaybına neden olan bedenin merkezinden kasları tutarak güçsüzlüğe neden olan bir hastalıktır. Bedendeki motor sinir hücreleri SMN geni protein üretmediği için beslenememekte ve kaslar işlevini yerine getirememektedir. Diğer bir ismi Gevşek Bebek Sendromudur. Tip1, Tip2, Tip3 ve Tip4 olacak şekilde 4 farklı çeşidi vardır. En ağır gözlemleneni Tip1’dir

SMA Çeşitleri


SMA hastalığının 4 tipi bulunmaktadır. Bu çeşitler yukarıdaki gibi olmaktadır. En ağır gözlemleneni Tip1 olduğu gibi en çok gözlemlenen tipi de Tip1 olmaktadır.

Tip2 SMA hastalığında bebeğin gelişimi normal devam ederken 6 ile 18 ay arasında görülmektedir. Başlarını dengede tutabilen bebekler tek başlarına yürüyememektedirler. Bu hastalıkta omurilikte eğrilikler ve solunum yolu enfeksiyonları görülmektedir.

Tip3 SMA hastalığında 18. Aydan sonra gözlemleme yapılabilmektedir. Ergenlik dönemine gelene kadar gözlemlenmesi mümkündür. Sürekli düşme, fiziksel anlamda yetersizlik ve ani kramplar belirtileri arasında yer almaktadır. Kimileri tekerlekli sandalye kullanımına kadar gidebilmektedir.

Tip4 SMA hastalığı geç başlangıçlı hastalık olarak da bilinmektedir. Ergenlik döneminin sonunda ya da yetişkinlik döneminde çıkabilmektedir. Bu seviyedeki hastalıkta fiziksel problemler çok ön plana çıkmamaktadır.



Son Güncelleme: 08.11.2020 13:13
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Anahtar Kelimeler:
SMAHastalıkKas KaybıGenetikBebek
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