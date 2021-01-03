SMA hastaları için toplanacak yardımlar valilik iznine bağlandı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen 'Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi' ile birlikte Türkiye genelinde yüzlerce SMA hastalığına sahip çocuklar adına düzenlenen yardım kampanyalarının da önüne geçilmiş oldu.

Yasalaşan karar gereği yüksek ücretler gerektiren tedaviler için ailelerin başlattıkları yardım kampanyaları ''ne bağlanırken gözlerinin önünde günden güne eriyen çocukları için gerekli tedavi sürecinde zamanla yarışan aileler, söz konusu izin süreçlerinin uzun sürmesiyle iyice çaresizliği itildiklerini belirtiyorlar.

TBMM'de kabul edilen yasaya göre bu tarz yardım kampanyaları bundan sonraki süreçlerde izne tabi tutulurken izinsiz düzenlenen yardım toplama kampanyalarının her hangi bir intenet portalında yapılmasının tespiti halinde yardımı başlatan kişilere ilgili valilik birimleri yada İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından söz konusu içeriğin kaldırılması bildirimi yapılacak. Şayet içerik 24 saat içerisinde kaldırılmazsa yine ilgili valilik yada Bakanlık, yayınlanan erişimi engellemek için sulh ceza hakimliğine başvuracak.