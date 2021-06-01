Sivrisinek ısırığı kaşıntısına ne iyi gelir? Sivrisinek ısırığına, kaşıntısına iyi gelecek öneriler

Haziran ayına girmemizle birlikte sivrisinekler de ortaya çıkmaya başladı. Hem geceleri hem de gündüzleri insanları rahatsız eden sivrisinekler, vızıltıları ve ısırdıktan sonra bıraktıkları kaşıntı ile insanların başına bela oluyor. Peki, sivrisineklerle nasıl mücadele edilir? Sivrisinek ısırığına neler iyi gelir? Sivrisinek kaşıntısını ne azaltır?

Sivrisinek ısırığına neler iyi gelir?

Sivrisinek ısırığına iyi gelen şeylerin başında kolonya geliyor. Isırılan yere kolonya sürmek hem ısırığın geçmesine yardımcı olur hem de kaşıntıyı azaltır.

Bir başka iyi gelen şey ise asprin. Isırılan yere sulandırılmış bir asprin sürmek, kaşıntıyı azaltacak bir etmendir.

İyi gelen bir başka olay ise ısırılan yere soğuk su tedavisi yapmak. Soğuk su ile ısırılan yere masaj yaparak, kaşıntı azaltılabilir.

Son olarak ise ısırılan yere diş macunu sürerek, kaşıntıyı azaltabilirsiniz.