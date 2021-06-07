İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...

Sivilce oluşumunu engelleyecek 9 doğal karışım

Sivilceler, tüm insanların zaman zaman sorunu olmuştur. Sivilceler, yüz bölgesinde çıkan sivilcelerin oluşumunu engellemek istemektedir. Sivilcelerin oluşumunu engelleyecek çözümler araştırılmaktadır. Sivilce oluşumunu engelleyecek doğal çözümler nelerdir? Bu haberimizde sivilce oluşumunu engelleyecek 9 doğal karışımı sizler için derledik. İşte sivilce oluşumunu engelleyen 9 doğal karışım...

07 Haziran 2021 Pazartesi 02:13
Sivilce oluşumunu engelleyecek 9 doğal karışım
Takip Et:

Sivilce, hem kadınların hem de erkeklerin cilt problemlerinin başında gelmektedir. Yüz bölgesinde çıkan sivilceler çirkin bir görüntüye sebep olmaktadır. Sivilceler, ciltte biriken kir, ölü hücre ve tıkanan gözeneklerden dolayı oluşmaktadır. Siyah nokta oluşumunun ardından hemen sivilce oluşmaktadır. Sivilce oluşumuna sebep olan kriterler şu şekildedir;

Aşırı aktif yağ bezleri

Hormonal dengesizlik

Hormonlarda dalgalanma

Stres

Kötü diyetleri uygulama

Kullanılan ilaçlar

Hijyen eksikliği

Kirli cilt

Ölü hücrelerin temizlenmemesi

Sivilce geçirme yolları

Sivilceleri geçirmek için birden fazla yol bulunmaktadır. Sivilce tedavisi için ilaçlar ve bitkisel tedaviler kullanılmaktadır. Sivilceler için en fazla limon kullanılmaktadır. Sivilcelerin geçmesini sağlayacak bitkisel yollar şu şekildedir;

  • Limon suyu ve tarçın

Limon suyu ve tarçın karşımı çok güçlü bir antioksidandır. Sivilcelerin geçmesini sağlamaktadır. Limon tarçın karışımı şu şekildedir;

1 çorba kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı limon suyu

Bu iki içerik iyice karıştırılır ve sivilcenin olduğu bölgeye uygulanır. 15-20 dakiksa sonra ılık suyla durulayın. Daha sonra cildinize uygun nemlendiriciyi uygulayabilirsiniz. Haftada 2-3 defa bu işlemi uygulayabilirsiniz.

  • Limon suyu ve zerdeçal

Bu karışım ,sivilce tedavisi için oldukça fazla kullanılmaktadır. Zerdeçal iltihap giderici özelliğe sahip olmaktadır. Limonla birleşince güçlü bir tedavi yöntemi olmaktadır. Karışım için gereken malzemeler şu şekildedir;

1 adet limon

1 çorba kaşığı zerdeçal

Bu karışım iyice karıştırılır. Sivilce olan bölgeye uygulanır. 15 dakika sonra cildinizi durulayabilirsiniz. Bu karışımı haftada 2-3 defa uygulayabilirsiniz.

  • Limon suyu ve karbonat

Bu karışım sayesinde cilt temizlenir ve gözenekler açılmaktadır. Sivilce oluşumu en aza indirilmiş olur. Karışım için gerekenler şu şekildedir;

1 çorba kaşığı limon suyu

1 çorba kaşığı karbonat

Bu karışım iyice karıştırılır. Sivilce olan bölgelere uygulandıktan 10 dakika sonra hafif masaj yapar şekilde soğuk suyla durulanmalıdır. Bu karışımı 3 hafta içerisinde 1-2 defa uygulayabilirsiniz.

  • Limon ,bal ve süt karışımı

Bu karışım, sivilce tedavilerinde oldukça kullanılmaktadır. Antibakteriyel özelliğe sahip olup cildi temizlemektedir. Karışım için gereken malzemeler şu şekildedir;

1 çorba kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı bal

Yarım fincan süt

Bu malzemeler karıştırılır. Pamuk yardımıyla sivilce olan bölgeye uygulanır. 20 dakika sonra ılık suyla durulama işlemi gerçekleştirilir. Bu karışımı 3 hafta boyunca her gün uygulayabilirsiniz.

  • Limon ve salatalık

Bu karışım da sivilce tedavisi için sıkça kullanılmaktadır. Salatalık ,cildi yenilemektedir. Bu karışım cildi sıkılaştırır. Karışım için gereken malzemeler şu şekildedir;

1 limon

1 salatalık

Salatalık püre haline getirilmelidir. Limon suyuyla püreyi karıştırınız. Karışımı sivilceler üzerine uygulayabilirsiniz. 20 dakika sonra soğuk suyla durulama işlemini gerçekleştiriniz. Bu karışımı her gün uygulayabilirsiniz.

  • Limon ve yoğurt

Bu karışım sivilce oluşumunu engellemektedir. Anti bakteriyel özelliğe sahip bir karışımdır. Karışım için gereken malzemeler şu şekildedir;

Yarım limon

Yarım fincan yoğurt

Malzemeler karıştırılır. Karışımı sivilceler üzerine dairesel biçimde uygulayın. 10 dakika sonrası soğuk suyla durulayın. Bu karışımı haftada 2-3 defa uygulayabilirsiniz.

  • Limon ve gül suyu

Bu karışım sivilce oluşumunu engellemektedir. Karışım cildi yumuşatır. Karışım için gereken malzemeler şu şekildedir;

1 çorba kaşığı limon suyu

1 çorba kaşığı gül suyu

Malzemeler karıştırılır. Karışım pamuk yardımıyla sivilce olan bölgelere uygulanır. 20 dakika sonra soğuk suyla durulama yapabilirsiniz. Karışım her gün uygulanabilir.

  • Limon ve şeker

Bu karışım sivilcelere neden olan bakterilerin temizlenmesini sağlamaktadır. Cildi yumuşatır ve esnetir. Karışım için gereken malzemeler şu şekildedir;

Yarım limon suyu

1 çorba kaşığı bal

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım fincan şeker

Tüm malzemeler karıştırılır. Fırça yardımıyla sivilcelerin üzerine uygulanır. 10 dakika sonra suyla durulayabilirsiniz.  Karışımı haftada 2 defa uygulayabilirsiniz.

  • Limon ve aloe vera

Bu karışım cildin sertleşmesini engeller ve cildin parlamasını sağlar. Karışım için gereken malzemeler şu şekildedir;

1 çorba kaşığı limon suyu

1 çorba kaşığı aloe vera

Malzemeler karıştırılır ve sivilce olan bölgeye uygulanır. 15 dakika sonra soğuk suyla durulayınız. Karışım her gün uygulanabilir.


Son Güncelleme: 07.06.2021 02:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sivilce Nasıl Geçer?Sivilce Oluşumunu Engelleyen Doğal çözümlerSivilce Doğal Yolla Nasıl Geçer?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mülteciler günlük koronavirüs verileri içerisinde var mı, sayılıyor mu?
Mülteciler günlük koronavirüs verileri içerisinde var mı, sayılıyor mu?
Kara mantar hastalığı nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir?
Kara mantar hastalığı nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir?
Noodle yemek kısırlık yapar mı? İndomie Noodle tüketmek kısır yapar mı?
Noodle yemek kısırlık yapar mı? İndomie Noodle tüketmek kısır yapar mı?
Survivor Batuhan Karacakaya yarışmaya devam edecek mi, ayrılacak mı? Batuhan Karacakaya korona mı oldu?
Survivor Batuhan Karacakaya yarışmaya devam edecek mi, ayrılacak mı? Batuhan Karacakaya korona mı oldu?
Yerli aşı ne zaman geliyor? Sağlık Bakanı Koca'dan yerli aşı çalışmaları için açıklama
Yerli aşı ne zaman geliyor? Sağlık Bakanı Koca'dan yerli aşı çalışmaları için açıklama
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!

Popüler Haberler

1999 tarihi öncesi emeklilik yaş sorgulama ve erken emeklilik için gereken koşullar
Çoban istihdam desteğine müracaat nasıl yapılır? 2021 çoban desteği nasıl alınır?
80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 7 Haziran 2021 Pazartesi Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Kadın Eseri programı sunucusu Elçin Ateş Ersoy kimdir?
SGK grip aşısını karşılar mı? 2021 SGK aşı ödemeleriyle ilgili gelişme
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
ITV Viewpoint dizi konusu ve oyuncuları
2021 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı!
Egzama olanlar askerlik yapabilir mi? Egzema askerliğe engelmidir?
Hava Harp Okulu başvuru nasıl yapılır? 2021 MSÜ Hava Harp Okulu için gerekenler
Noodle yemek kısırlık yapar mı? İndomie Noodle tüketmek kısır yapar mı?
Fındık fiyatları ne kadar oldu 6 Haziran 2021 Pazar Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları
Rüyada böcek öldürme görmek anlamı ve yorumu
Halkbank çiftçi tarımsal kredi kampanyaları! 2021 Halkbank Ziraatçi kredisi başvuru şartları
Arka Sokaklar Servan kimdir? Serhat Midyat gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Günlük burç yorumları; 7 Haziran 2021 Pazartesi burç yorumları
Yağlı ciltler için kapatıcılığı yüksek fondöten ve fondöten seçimi önerileri
Aşkın Tarifi Fırat Karasu Kimdir? Yaşı Dizileri
Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum bellek yetersiz nasıl çözülür?
Rüyada ceviz ağacı görmek ne anlama gelir? Rüyada ceviz ağacı görmek anlamı, tabiri nedir?
Matrix 4 filmi fragmanı yayınlandı! Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.