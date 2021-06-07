Sivilce oluşumunu engelleyecek 9 doğal karışım

Sivilce, hem kadınların hem de erkeklerin cilt problemlerinin başında gelmektedir. Yüz bölgesinde çıkan sivilceler çirkin bir görüntüye sebep olmaktadır. Sivilceler, ciltte biriken kir, ölü hücre ve tıkanan gözeneklerden dolayı oluşmaktadır. Siyah nokta oluşumunun ardından hemen sivilce oluşmaktadır. Sivilce oluşumuna sebep olan kriterler şu şekildedir;

Aşırı aktif yağ bezleri

Hormonal dengesizlik

Hormonlarda dalgalanma

Stres

Kötü diyetleri uygulama

Kullanılan ilaçlar

Hijyen eksikliği

Kirli cilt

Ölü hücrelerin temizlenmemesi

Sivilce geçirme yolları

Sivilceleri geçirmek için birden fazla yol bulunmaktadır. Sivilce tedavisi için ilaçlar ve bitkisel tedaviler kullanılmaktadır. Sivilceler için en fazla limon kullanılmaktadır. Sivilcelerin geçmesini sağlayacak bitkisel yollar şu şekildedir;

Limon suyu ve tarçın

Limon suyu ve tarçın karşımı çok güçlü bir antioksidandır. Sivilcelerin geçmesini sağlamaktadır. Limon tarçın karışımı şu şekildedir;

1 çorba kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı limon suyu

Bu iki içerik iyice karıştırılır ve sivilcenin olduğu bölgeye uygulanır. 15-20 dakiksa sonra ılık suyla durulayın. Daha sonra cildinize uygun nemlendiriciyi uygulayabilirsiniz. Haftada 2-3 defa bu işlemi uygulayabilirsiniz.

Limon suyu ve zerdeçal

Bu karışım ,sivilce tedavisi için oldukça fazla kullanılmaktadır. Zerdeçal iltihap giderici özelliğe sahip olmaktadır. Limonla birleşince güçlü bir tedavi yöntemi olmaktadır. Karışım için gereken malzemeler şu şekildedir;

1 adet limon

1 çorba kaşığı zerdeçal

Bu karışım iyice karıştırılır. Sivilce olan bölgeye uygulanır. 15 dakika sonra cildinizi durulayabilirsiniz. Bu karışımı haftada 2-3 defa uygulayabilirsiniz.

Limon suyu ve karbonat

Bu karışım sayesinde cilt temizlenir ve gözenekler açılmaktadır. Sivilce oluşumu en aza indirilmiş olur. Karışım için gerekenler şu şekildedir;

1 çorba kaşığı limon suyu

1 çorba kaşığı karbonat

Bu karışım iyice karıştırılır. Sivilce olan bölgelere uygulandıktan 10 dakika sonra hafif masaj yapar şekilde soğuk suyla durulanmalıdır. Bu karışımı 3 hafta içerisinde 1-2 defa uygulayabilirsiniz.

Limon ,bal ve süt karışımı

Bu karışım, sivilce tedavilerinde oldukça kullanılmaktadır. Antibakteriyel özelliğe sahip olup cildi temizlemektedir. Karışım için gereken malzemeler şu şekildedir;

1 çorba kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı bal

Yarım fincan süt

Bu malzemeler karıştırılır. Pamuk yardımıyla sivilce olan bölgeye uygulanır. 20 dakika sonra ılık suyla durulama işlemi gerçekleştirilir. Bu karışımı 3 hafta boyunca her gün uygulayabilirsiniz.

Limon ve salatalık

Bu karışım da sivilce tedavisi için sıkça kullanılmaktadır. Salatalık ,cildi yenilemektedir. Bu karışım cildi sıkılaştırır. Karışım için gereken malzemeler şu şekildedir;

1 limon

1 salatalık

Salatalık püre haline getirilmelidir. Limon suyuyla püreyi karıştırınız. Karışımı sivilceler üzerine uygulayabilirsiniz. 20 dakika sonra soğuk suyla durulama işlemini gerçekleştiriniz. Bu karışımı her gün uygulayabilirsiniz.

Limon ve yoğurt

Bu karışım sivilce oluşumunu engellemektedir. Anti bakteriyel özelliğe sahip bir karışımdır. Karışım için gereken malzemeler şu şekildedir;

Yarım limon

Yarım fincan yoğurt

Malzemeler karıştırılır. Karışımı sivilceler üzerine dairesel biçimde uygulayın. 10 dakika sonrası soğuk suyla durulayın. Bu karışımı haftada 2-3 defa uygulayabilirsiniz.

Limon ve gül suyu

Bu karışım sivilce oluşumunu engellemektedir. Karışım cildi yumuşatır. Karışım için gereken malzemeler şu şekildedir;

1 çorba kaşığı limon suyu

1 çorba kaşığı gül suyu

Malzemeler karıştırılır. Karışım pamuk yardımıyla sivilce olan bölgelere uygulanır. 20 dakika sonra soğuk suyla durulama yapabilirsiniz. Karışım her gün uygulanabilir.

Limon ve şeker

Bu karışım sivilcelere neden olan bakterilerin temizlenmesini sağlamaktadır. Cildi yumuşatır ve esnetir. Karışım için gereken malzemeler şu şekildedir;

Yarım limon suyu

1 çorba kaşığı bal

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım fincan şeker

Tüm malzemeler karıştırılır. Fırça yardımıyla sivilcelerin üzerine uygulanır. 10 dakika sonra suyla durulayabilirsiniz. Karışımı haftada 2 defa uygulayabilirsiniz.

Limon ve aloe vera

Bu karışım cildin sertleşmesini engeller ve cildin parlamasını sağlar. Karışım için gereken malzemeler şu şekildedir;

1 çorba kaşığı limon suyu

1 çorba kaşığı aloe vera

Malzemeler karıştırılır ve sivilce olan bölgeye uygulanır. 15 dakika sonra soğuk suyla durulayınız. Karışım her gün uygulanabilir.