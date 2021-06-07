Sivilce oluşumunu engelleyecek 9 doğal karışım

Sivilce, hem kadınların hem de erkeklerin cilt problemlerinin başında gelmektedir. Yüz bölgesinde çıkan sivilceler çirkin bir görüntüye sebep olmaktadır. Sivilceler, ciltte biriken kir, ölü hücre ve tıkanan gözeneklerden dolayı oluşmaktadır. Siyah nokta oluşumunun ardından hemen sivilce oluşmaktadır. Sivilce oluşumuna sebep olan kriterler şu şekildedir;
Aşırı aktif yağ bezleri
Hormonal dengesizlik
Hormonlarda dalgalanma
Stres
Kötü diyetleri uygulama
Kullanılan ilaçlar
Hijyen eksikliği
Kirli cilt
Ölü hücrelerin temizlenmemesi
Sivilce geçirme yolları
Sivilceleri geçirmek için birden fazla yol bulunmaktadır. Sivilce tedavisi için ilaçlar ve bitkisel tedaviler kullanılmaktadır. Sivilceler için en fazla limon kullanılmaktadır. Sivilcelerin geçmesini sağlayacak bitkisel yollar şu şekildedir;
Limon suyu ve tarçın
Limon suyu ve tarçın karşımı çok güçlü bir antioksidandır. Sivilcelerin geçmesini sağlamaktadır. Limon tarçın karışımı şu şekildedir;
1 çorba kaşığı tarçın
2 yemek kaşığı limon suyu
Bu iki içerik iyice karıştırılır ve sivilcenin olduğu bölgeye uygulanır. 15-20 dakiksa sonra ılık suyla durulayın. Daha sonra cildinize uygun nemlendiriciyi uygulayabilirsiniz. Haftada 2-3 defa bu işlemi uygulayabilirsiniz.
Limon suyu ve zerdeçal
Bu karışım ,sivilce tedavisi için oldukça fazla kullanılmaktadır. Zerdeçal iltihap giderici özelliğe sahip olmaktadır. Limonla birleşince güçlü bir tedavi yöntemi olmaktadır. Karışım için gereken malzemeler şu şekildedir;
1 adet limon
1 çorba kaşığı zerdeçal
Bu karışım iyice karıştırılır. Sivilce olan bölgeye uygulanır. 15 dakika sonra cildinizi durulayabilirsiniz. Bu karışımı haftada 2-3 defa uygulayabilirsiniz.
Limon suyu ve karbonat
Bu karışım sayesinde cilt temizlenir ve gözenekler açılmaktadır. Sivilce oluşumu en aza indirilmiş olur. Karışım için gerekenler şu şekildedir;
1 çorba kaşığı limon suyu
1 çorba kaşığı karbonat
Bu karışım iyice karıştırılır. Sivilce olan bölgelere uygulandıktan 10 dakika sonra hafif masaj yapar şekilde soğuk suyla durulanmalıdır. Bu karışımı 3 hafta içerisinde 1-2 defa uygulayabilirsiniz.
Limon ,bal ve süt karışımı
Bu karışım, sivilce tedavilerinde oldukça kullanılmaktadır. Antibakteriyel özelliğe sahip olup cildi temizlemektedir. Karışım için gereken malzemeler şu şekildedir;
2 yemek kaşığı bal
Yarım fincan süt
Bu malzemeler karıştırılır. Pamuk yardımıyla sivilce olan bölgeye uygulanır. 20 dakika sonra ılık suyla durulama işlemi gerçekleştirilir. Bu karışımı 3 hafta boyunca her gün uygulayabilirsiniz.
Limon ve salatalık
Bu karışım da sivilce tedavisi için sıkça kullanılmaktadır. Salatalık ,cildi yenilemektedir. Bu karışım cildi sıkılaştırır. Karışım için gereken malzemeler şu şekildedir;
1 limon
1 salatalık
Salatalık püre haline getirilmelidir. Limon suyuyla püreyi karıştırınız. Karışımı sivilceler üzerine uygulayabilirsiniz. 20 dakika sonra soğuk suyla durulama işlemini gerçekleştiriniz. Bu karışımı her gün uygulayabilirsiniz.
Limon ve yoğurt
Bu karışım sivilce oluşumunu engellemektedir. Anti bakteriyel özelliğe sahip bir karışımdır. Karışım için gereken malzemeler şu şekildedir;
Yarım limon
Yarım fincan yoğurt
Malzemeler karıştırılır. Karışımı sivilceler üzerine dairesel biçimde uygulayın. 10 dakika sonrası soğuk suyla durulayın. Bu karışımı haftada 2-3 defa uygulayabilirsiniz.
Limon ve gül suyu
Bu karışım sivilce oluşumunu engellemektedir. Karışım cildi yumuşatır. Karışım için gereken malzemeler şu şekildedir;
1 çorba kaşığı limon suyu
1 çorba kaşığı gül suyu
Malzemeler karıştırılır. Karışım pamuk yardımıyla sivilce olan bölgelere uygulanır. 20 dakika sonra soğuk suyla durulama yapabilirsiniz. Karışım her gün uygulanabilir.
Limon ve şeker
Bu karışım sivilcelere neden olan bakterilerin temizlenmesini sağlamaktadır. Cildi yumuşatır ve esnetir. Karışım için gereken malzemeler şu şekildedir;
Yarım limon suyu
1 çorba kaşığı bal
1 çorba kaşığı zeytinyağı
Yarım fincan şeker
Tüm malzemeler karıştırılır. Fırça yardımıyla sivilcelerin üzerine uygulanır. 10 dakika sonra suyla durulayabilirsiniz. Karışımı haftada 2 defa uygulayabilirsiniz.
Limon ve aloe vera
Bu karışım cildin sertleşmesini engeller ve cildin parlamasını sağlar. Karışım için gereken malzemeler şu şekildedir;
1 çorba kaşığı limon suyu
1 çorba kaşığı aloe vera
Malzemeler karıştırılır ve sivilce olan bölgeye uygulanır. 15 dakika sonra soğuk suyla durulayınız. Karışım her gün uygulanabilir.