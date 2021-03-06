Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs haritasında orta riskli bölgede yer alan Sivas’ta vaka artışının önlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Dün bir araya gelen İl Hıfzıssıhha Kurulu, Sivas için yeni kararlar alındığını açıkladı.
Sivas’a girişlerde 3 gün karantina kararı alındı
Öğrencilere yeni düzenleme
Kurul aynı zamanda, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine yemekhanelerde, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun tedbirler alınarak yemek hizmeti verilebileceğini de açıkladı.
Son Güncelleme: 06.03.2021 03:37