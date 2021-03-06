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Sivas'a girişlerde 3 gün karantina kararı alındı

Koronavirüs risk haritasında orta riskli iller arasında yer alan Sivas için yeni önlemler alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu, vatandaşların Sivas'a girişlerinde 3 gün karantinaya alınacağı yönünde karar alındığını açıkladı.

06 Mart 2021 Cumartesi 03:37
Sivas'a girişlerde 3 gün karantina kararı alındı
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Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs haritasında orta riskli bölgede yer alan Sivas’ta vaka artışının önlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Dün bir araya gelen İl Hıfzıssıhha Kurulu, Sivas için yeni kararlar alındığını açıkladı.

Sivas’a girişlerde 3 gün karantina kararı alındı

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun toplantısında, Sivas’a yurt içi ve yurt dışından girişlerde vatandaşların 3 gün süreyle evlerinde karantina altına alınmaları kararı çıktı. Vatandaşlar bu süre içerisinde köy, mahalle muhtarları ve kolluk kuvvetleri tarafından bilgilendirilecek ve teşvik edici faaliyetlerde bulunacak.

Öğrencilere yeni düzenleme

Kurul aynı zamanda, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine yemekhanelerde, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun tedbirler alınarak yemek hizmeti verilebileceğini de açıkladı.



Son Güncelleme: 06.03.2021 03:37
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Anahtar Kelimeler:
SivasKarantinaKoronavirüs
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