Sinovac’dan son dakika aşı açıklaması! Türkiye’ye üretim lisansı verdi!

Son dakika haberine göre Çin’de üretileniçin CEO Yin Weidong, aşı hakkında açıklamalarda bulundu.’nin de içinde yer aldığı beş ülkeyeverdiklerini söyledi. Dünyada iyi sonuçların verdiğini söyleyen aşı kanıtları ile açıklandı. Sinovac CEO’su Yin Weidong, Türkiye ile birlikte Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır'a aşıyı ülkelerinde üretme konusunda lisans verdiklerini belirtti.

Gerçek dünya verileriyle koruma oranı açıklandığı duyuruldu. Çin şirketi aşının Endonezya sağlık çalışanlarının üzerindeki etkiye paylaştı. Günde 6 milyon doz üretim yapılırken yurtdışında ortam üretimin yetersiz olduğuna değinildi. CEO YİN Weidong, “Mümkün olduğunca en kısa sürede teknolojiyi transfer etmek için 10 ülke seçmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.