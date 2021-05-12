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Sinovac’dan son dakika aşı açıklaması! Türkiye’ye üretim lisansı verdi!

Sinovac CEO’su Yin Weidong, Bloomberg’e son dakika açıklamalarda bulundu. CEO Weidong, Türkiye’ye aşı üretme lisansı verdiklerini belirtti. Aşı ölümlerden yüzde 100 koruduğu bilgisi verildi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:19
Sinovac’dan son dakika aşı açıklaması! Türkiye’ye üretim lisansı verdi!
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Son dakika haberine göre Çin’de üretilen Sinovac aşı için CEO Yin Weidong, aşı hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin de içinde yer aldığı beş ülkeye üretim lisansı verdiklerini söyledi.  Dünyada iyi sonuçların verdiğini söyleyen aşı kanıtları ile açıklandı. Sinovac CEO’su Yin Weidong, Türkiye ile birlikte Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır'a aşıyı ülkelerinde üretme konusunda lisans verdiklerini belirtti.

Gerçek dünya verileriyle koruma oranı açıklandığı duyuruldu. Çin şirketi aşının Endonezya sağlık çalışanlarının üzerindeki etkiye paylaştı.  Günde 6 milyon doz üretim yapılırken yurtdışında ortam üretimin yetersiz olduğuna değinildi. CEO YİN Weidong, “Mümkün olduğunca en kısa sürede teknolojiyi transfer etmek için 10 ülke seçmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.


Son Güncelleme: 12.05.2021 16:19
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Anahtar Kelimeler:
SinovacAşıTürkiyeüretim Lisansı
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