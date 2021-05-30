Sinovac veya BioNTech! Koronavirüs atlatan kişiler hangi aşıdan yaptırmalı?

Koronavirüs salgınına yakalanan ve tedavi sonrası hastalığı atlatmış olan kişilerin BioNTech aşısının yerine Çin'den ithal edilen Sinovac aşısından olmalarını tavsiye eden söyleyen Prof. Dr. Zafer Kurugöl, BioNTech aşısını tercih eden kişiler üzerinde ağır yan etkilerin görüldüğünü tespit ettiklerini söyledi.

Ege Üniversitesi'nde çocuk sağlığı alanında bilim dalı başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, koronavirüs salgınına yakalanan ve iyileşme gösteren kişilerin yaptırmaları gereken aşılarla ilgili çok önemli bir uyarıda bulundu.

Koronavirüs salgınını atlatmış kişilerin BioNTech aşısının yerine Sinovac aşısı yaptırmalarının daha doğru olacağını söyleyen Prof. Dr. Kurugöl, bazı kişilerde BioNTech aşısı olmaları somnrasında halsizlik ve yorgunluğun yanı sıra ateş ve lenf bezlerinde büyümelerin, kollarında güçsüzlüklerin görüldüğünü tespit ettiklerini kaydetti.

Kovid benzeri durumların ortaya çıktığı yan etkilerden dolayı hastalığı atlatmış olan kişilerin BioNTech yerine Sinovac aşısı ile aşılanmalarını tavsiye eden Prof. Dr. Zafer Kurugöl, yetkili makamların da söz konusu durum üzerine bir araştırma yapıp gerekli uyarıları yapacaklarını sözlerine ekledi.