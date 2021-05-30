İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Sinovac veya BioNTech! Koronavirüs atlatan kişiler hangi aşıdan yaptırmalı?

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını ülkemizde de devam ederken, salgına karşı geliştirilen aşı çalışmaları da son hızıyla uygulanıyor. Vatandaşların kafasında aşılarla ilgili soru işaretleri devam ederken kimileri de koronavirüs geçirenlerin hangi aşıyı olurlarsa daha iyi olacağını merak ediyor. Konuyla ilgili yanıt ise bir uzman isimden geldi.

30 Mayıs 2021 Pazar 22:12
Sinovac veya BioNTech! Koronavirüs atlatan kişiler hangi aşıdan yaptırmalı?
Takip Et:

Koronavirüs  salgınına yakalanan ve tedavi sonrası hastalığı atlatmış olan kişilerin BioNTech aşısının yerine Çin'den ithal edilen Sinovac aşısından olmalarını tavsiye eden söyleyen Prof. Dr. Zafer Kurugöl, BioNTech aşısını tercih eden kişiler üzerinde ağır yan etkilerin görüldüğünü tespit ettiklerini söyledi.

Ege Üniversitesi'nde çocuk sağlığı alanında bilim dalı başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, koronavirüs salgınına yakalanan ve iyileşme gösteren kişilerin yaptırmaları gereken aşılarla ilgili çok önemli bir uyarıda bulundu.

Koronavirüs salgınını atlatmış kişilerin BioNTech aşısının yerine Sinovac aşısı yaptırmalarının daha doğru olacağını söyleyen  Prof. Dr. Kurugöl, bazı kişilerde BioNTech aşısı olmaları somnrasında halsizlik ve yorgunluğun yanı sıra ateş ve lenf bezlerinde büyümelerin, kollarında güçsüzlüklerin görüldüğünü tespit ettiklerini kaydetti.

Kovid benzeri durumların ortaya çıktığı yan etkilerden dolayı hastalığı atlatmış olan kişilerin BioNTech yerine Sinovac aşısı ile aşılanmalarını tavsiye eden Prof. Dr. Zafer Kurugöl, yetkili makamların da söz konusu durum üzerine bir araştırma yapıp gerekli uyarıları yapacaklarını sözlerine ekledi.

 

 


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSinovacBioNTechHangi Aşıyı Yaptırmalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ameliyat olmadan gögüs büyütme yöntemleri ve öneriler
Ameliyat olmadan gögüs büyütme yöntemleri ve öneriler
Son dakika: Karantina süreleri uzatıldı
Son dakika: Karantina süreleri uzatıldı
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
Koronavirüs Covid19 PCR test ücreti 2021
Koronavirüs Covid19 PCR test ücreti 2021
Sigortasız birinin devlette ve özelde muayene ücreti ne kadardır? Sigortasız muayene olma ücretleri 2021
Sigortasız birinin devlette ve özelde muayene ücreti ne kadardır? Sigortasız muayene olma ücretleri 2021
İlaç raporu nasıl uzatılır? 2021 İlaç raporu çıkarma ve uzatma işlemleri
İlaç raporu nasıl uzatılır? 2021 İlaç raporu çıkarma ve uzatma işlemleri

Popüler Haberler

TRT EBA TV ders tekrarı saat kaçta 24 Mayıs 2021 Pazartesi
Adana'da İlker Aksum'un korkutan kazası
Galatasaray'da transfer görüşmeleri arttı
Aşkın Tarifi dizisinde Taylan karakteri kimdir? Gerçek adı ne?
Türkiye - Gine maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Garanti Bankası senetle kredi veriyor mu? Senet karşılığı kredi nasıl alınır?
Tefeci nereden bulunur? Tefeciler nerede olur?
Senet karşılığı borç para nasıl alınır? Senet karşılığı kredi nedir?
Hangi bankalar senetle kredi imkanı sunar?
Senet ile kredi imkânı sunan Faktoring para veriyor mu?
Özel hastanelerden alınan heyet raporu geçerli sayılır mı? Heyet raporu ücreti ne kadardır, kaç günde çıkar?
2021 ÇEV bursu ne kadar? ÇEV bursu şartları
Akıncı dizisinde Aylin karakterini Didem İnselel canlandırıyor
Teşkilat 13. Bölüm Fragmanı – 30 Mayıs 2021 Pazar
Gönül Dağı dizisi Selami karakterini kim canlandırıyor? Eser Eyüboğlu kimdir?
Ziraat Bankası senetle kredi veriyor mu? Senetle kredi detayları
Ek5 tarım sigorta prim ödemesi nasıl yapılır? 2021
Kız Kardeşler filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Sensiz Olmaz 13.bölüm fragmanı ve 31 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
ATV canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMMADIR
Şok market 4-10 Haziran 2021 indirimli ürünler broşürü

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.