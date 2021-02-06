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Sinovac şirketinin geliştirdiği aşıyla ilgili flaş karar!

Çin'de Sinovac şirketi tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin de ithal ettiği 'CoronaVac' isimli aşının ülkede yaygın kullanım onayı alındığı açıklandı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 16:57
Sinovac şirketinin geliştirdiği aşıyla ilgili flaş karar!
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Koronavirüs salgınına karşı Çinli Sinovac şirketi tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin de ithal ettiği 'CoronaVac' aşısıyla ilgili flaş bir karar alındı. Türkiye ve Brezilya'nın yanı sıra ve Endonezya'da da klinik denemeleri yapılan aşı için bir çok ülke 'acil kullanım onayı' vermişti. Çin'den yapılan son dakika açıklamasında ise aşıyla ilgili flaş bşr karar alındığı duyuruldu.

Aşının üretimini gerçekleştiren Sinovac şirketinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınına karşı geliştirilen 'CoronaVac' isimli aşının Çin yetkililerince resmi olarak onaylandığı bildirildi. Söz konusu onay ile birlikte CoronaVac aşısına yaygın kullanım onayı getirilmiş oldu.

Yapılan deneylerde orta ve ağır vakalarda yüzde 78 oranında bir etkiye sahip olduğu hafif vakalarda ise yüzde 50 oranında bir faydaya sahip olan aşının Türkiye'de yüzde 91 oranında bir etki yarattığı açıklanmıştı.

 



Son Güncelleme: 06.02.2021 16:57
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Anahtar Kelimeler:
SinovacCoronaVACAcil Kullanım OnayıYaygın Kullanım Onayı
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