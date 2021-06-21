Sinovac mı daha iyi Biontech mi daha güvenli? Hangi aşının antikoru fazla? 3'üncü dozda hangi aşı yaptırılmalı?

BİONTECH AŞISI MI, SİNOVAC AŞISI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuna paylaşılan aşı bilgilerinde koronavirüse karşı geliştirilen tüm aşıların vücudun bağışıklık sisteminde KOVID-19'a neden olan virüslerin güvenli olarak tanıtılması ve yok etmesini öğretmesi şeklinde tasarlandığı belirtiliyor.

İnaktif aşı tanımın da genel olarak hastalığa neden olmayan fakat bağışıklıkta bir yanıt oluşturan etkisi giderilmiş virüs içeren aşı olarak belirtilirken, canlı aatenüe aşıların tanımı da hastalığa neden olmayan fakat bağışıklıkta yanıt oluşturmuş olan zayıflatılmış virüs içeren aşı olarak ifade ediliyor.

Güvenli yoldan bir bağışıklık yanıtının oluşmasını sağlayan ve koronavirüsün RNA parçacıklarını taşıyan, aynı zamanda hastalık yapma etkisi bulunmayan virüslerin kullanıldığı viral ektör aşıların yanı sıra, kendi başında güvenli bir bağışıklık yanıtılarının oluşmasını sağlayarak protein üreten ve genetik olarak tasarlanmış olan RNA ve DNA parçacıklarının kullanıldığı son teknoloji m-RNA ve DNA aşılarının da bulunduğu ifade ediliyor.

SINOVAC VE BIONTECH AŞILATRI ARASINDAKİ FARK!

1) İnaktif aşıların tanımı:

* Geleneksel yöntemle üretilir,

* Virüs parçalanarak etkisiz hale getirilir ve vücuda zarar vermeden bağışıklık uyarılır,

* Uzun dönemlidir, üretimi zor ve yaşatır,

* Öldürülen virüslerin ihtivası sonrasında daha güvenli olarak kabul edilir,

* Faz 3 çalışmalarında etkinliği yüzde 91,25 olarak belirlenmiştir,

* Bu aşı grubuna Sinovac aşısı girmektedir.

2) Viral Vektör (Adenovirüs) aşıların tanımı:

* Grip yada benzeri hastalıklar yaratan virüslerin (adenovirüs) genetik alanlarına yapılan müdahaleler sonrasında koronavirüs proteiniyle desteklendikten sonra vücutta bağışıklık oluşturması sağlanır,

* Bu aşılarda genel olarak mikroorganizmalar canlıdır ve güçsüz bırakıldıklarında dolayı insanlarda hastalığa neden olmazlar,

* Yeni teknoloji kullanılarak üretilir,

* Sputnik-V ile Oxford/AstraZeneca aşıları bu sınıfa girer.

3)RNA (mRNA) aşılarının tanımı:

* mRNA, vücutta doğal yoldan üretilen protein sentezinde bulunur,

* Laboratuvar ortamında yapay yoldan üretilen mRNA'lar, kendi ürettiğimiz mRNA'lar gibi çalışarak virüse karşı bizi uyarma görevi üstlenir,

* Biontech/Pfizer ile Modena aşıları bu grup içerisinde yer alır.