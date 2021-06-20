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Sinovac firması Türkiye'ye 5 milyon doz daha aşı gönderdi!

Çin'de geliştirilen ve Sinovac firmasının ürettiği Coronavac aşısından 5 milyon doz daha Türkiye'ye ulaştı. Geçtiğimiz hafta yapılan sevkiyatla birlikte Türkiye'ye son 10 gün içerisinde toplam 8 milyon doz aşının girişi yapılmış oldu.

20 Haziran 2021 Pazar 12:51
Sinovac firması Türkiye'ye 5 milyon doz daha aşı gönderdi!
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşılama uygulamaları için Çin ile anlaşan Türkiye, Sinovac firmasının  geliştirip ürettiği Coronavac aşıların dan yeni sevkiyat talebini gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada gece saatlerinde Türk Hava Yolları'na (THY) bağlı kargo uçağı ile Çin'den yüklenen 5 milyon doz aşının sabah saat 06.00 sıralarında İstanbul'a ulaştığı bildirildi. Geçtiğimiz hafta gelen 3 milyon doz Coronavac aşısının üzerine gelen son sevkiyatlarla birlikte toplam 8 milyon doz aşının Türkiye'ye ulaştığını belirten Bakanlık, aşıların incelemelerinin tamamlanmasının hemen ardından kullanıma sunulacağını duyurdu.


Son Güncelleme: 20.06.2021 12:51
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Anahtar Kelimeler:
ÇinSinovacCoroavac5 Milyon Doz
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