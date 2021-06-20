Sinovac firması Türkiye'ye 5 milyon doz daha aşı gönderdi!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşılama uygulamaları için Çin ile anlaşan Türkiye, Sinovac firmasının geliştirip ürettiği Coronavac aşıların dan yeni sevkiyat talebini gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada gece saatlerinde Türk Hava Yolları'na (THY) bağlı kargo uçağı ile Çin'den yüklenen 5 milyon doz aşının sabah saat 06.00 sıralarında İstanbul'a ulaştığı bildirildi. Geçtiğimiz hafta gelen 3 milyon doz Coronavac aşısının üzerine gelen son sevkiyatlarla birlikte toplam 8 milyon doz aşının Türkiye'ye ulaştığını belirten Bakanlık, aşıların incelemelerinin tamamlanmasının hemen ardından kullanıma sunulacağını duyurdu.