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Sinovac aşı randevuları için MHRS sistemi yeniden açıldı!

Koronavirüs salgınına karşı Çin tarafından geliştirilen Sinovac aşıları için MHRS sistemi üzerinden yeniden randevu verilmesine başlanıldı. Randevu almak isteyen vatandaşlar, sisteme giriş yaptıklarında Sinovac tercihlerini artık yapabilecekler.

16 Haziran 2021 Çarşamba 17:46
Sinovac aşı randevuları için MHRS sistemi yeniden açıldı!
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Türkiye genelinde koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşılama çalışmaları hızla devam ederken, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sisteminde sıkıntı yaşanılan Sinovac aşıları için tekrar randevu verilmeye başlandı.

Bir süredir Çin'in geliştirdiği Sinovac aşısı için randevu alamayan vatandaşlar artık MHRS sistemi içerisinde giriş yaptıktan sonra Sinovac için aşı randevularını kolaylıkla alabilecekler.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugüne dek 35 milyon doz aşının vatandaşlara uygulandığını duyurmuş ve aşılama takvimine son olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarının hepsinin sisteme dahil edildiğini bildirmişti.


Son Güncelleme: 16.06.2021 17:46
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Anahtar Kelimeler:
Sinovac AşısıMHRSRandevu Alma
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