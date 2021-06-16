Sinovac aşı randevuları için MHRS sistemi yeniden açıldı!

Türkiye genelinde koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşılama çalışmaları hızla devam ederken, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sisteminde sıkıntı yaşanılan Sinovac aşıları için tekrar randevu verilmeye başlandı.

Bir süredir Çin'in geliştirdiğiiçin randevu alamayan vatandaşlar artık MHRS sistemi içerisinde giriş yaptıktan sonra Sinovac için aşı randevularını kolaylıkla alabilecekler.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugüne dek 35 milyon doz aşının vatandaşlara uygulandığını duyurmuş ve aşılama takvimine son olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarının hepsinin sisteme dahil edildiğini bildirmişti.