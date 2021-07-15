Sinovac 2. doz aşısı kaç gün sonra yapılır, ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası çeşitli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, vaka sayısında bir yükseliş yaşandığını belirtirken bu yükselişin aşılamanın en az olduğu illerde meydana geldiğinin altını çizdi. Bakan Koca ayrıca Sinovac aşısıyla ilgili yeni bir düzenleme yapıldığını duyurdu.

Sinovac aşısı iki doz arası kaç gün geçmeli?

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada iki doz arası aşı süresinin düşürüldüğünü kamuoyuna duyurdu. Koca, birinci doz Sinovac aşısını yaptıran vatandaşların 2.dozu 4 hafta sonra, Biontech aşısı yaptıranların ise 2.dozu 3 hafta sonra olabileceklerini açıkladı.

Buna göre Sinovac aşısının birinci dozunu yaptıran vatandaşlar, ilk dozdan 4 hafta sonra ikinci dozlarını olmak için randevularını alabilecekler.

‘’Bayramda tedbirlerden taviz vermemeliyiz’’

Bakan Koca, son dönemde vaka sayılarında bir artış yaşandığını belirterek bu artışın aşının en az yapıldığı illerde görüldüğünü aktardı. Vatandaşları yaklaşan bayram için de uyaran koca ‘’Bayramda bir araya gelirken kesinlikle tedbirlerden taviz vermemeliyiz’’ dedi.