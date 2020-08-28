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Silikozis hastalığı nedir? 1477 TL Silikozis aylığı nasıl alınır? Silikozis aylığı ile ilgili detaylar

Silikozis hastalığı belirli alanlarda çalışan işçilerimiz için büyük bir bela olabiliyor. Devlet tarafından alınan kararla birlikte artık Silikozis hastalığından mağdur olan işçilerimize destek kapsamında ödemeler yapılacak. Bu şekilde mağdur olan vatandaşların zor durumda kalmasını önlemek amaçlanıyor.

28 Ağustos 2020 Cuma 05:17
Silikozis hastalığı nedir? 1477 TL Silikozis aylığı nasıl alınır? Silikozis aylığı ile ilgili detaylar
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Son dönemlerde birçok insan Silikozis hastalığından ötürü mağdur olmaktalar. Bu ayrıntı devletinde dikkatini çekmiş bulunmakta. Devlet Silikozis hastılığından mağdur olan hastalar için destek niteliğinde ödemeler yapmaya başlayacak. Yapılıcak bu ödemelerle vatandaşın zor durumda kalmasını önlemek amaçlanıyor. Devlet tarafından gelen bu karar birçok hasta ve hasta yakının dikkatini çekmiş bulunuyor.

Silikosiz hastalığından mağdur olan çalışamayacak durumda olan veya sağlığı kötü durumda olan vatandaşlar için Sosyal Hizmet kapsamında yardımlar yapılıyor. Vatandaşın zor durumda kalmaması için yapılan bu yardımlar maddi geliri düşük aileler için umut kaynağı oluyor. Akciğerleri etkileyen bir hastalık olan Silikozis hastalığı bireylerin çalışmayacak duruma gelmesine sebep olabiliyor.

Silikozis hastalığı nedir?

Silikozis hastalığı silika minerallerinin solunum yoluyla akciğerlere ulaşıp akciğerlerin hasar görmesine sebep olan bir hastalıktır. Silika mineralinin işlenmesi ve kesilmesi gibi durumlarda ortalığa yayılan kristalize tozun nefes alma ile akciğere taşınması sonucu akciğere ciddi zararlar vermektedir. Akciğerlerde hasara neden olup solunumda ciddi sıkıntılara yol açan bu hastalık sağlığı son derece ciddi şekilde olumsuz etkileyebilmektedir. Bu hastalıktan mağdur olan insanlar çalışamayacak duruma gelebilir hatta hayati risk taşıyabilecek durumlara girebilirler.


Silikozis hastalığının en çok görüldüğü çalışma alanlarından biri ise kor taşlama ve kumlamadır. Bu iş alanlarında çalışan insanlar solunum yoluyla havadaki minerallere çok maruz kaldıkları için en çok hastalığın belirlendiği alanlardan biridir. 20 yıl boyunca akciğerlerde varlığı sürdürebildiğinden dolayı erken teşhis ya da erken tedavi tarzı bir durum söz konusu değildir. Bu süre zarfı içerinde akciğere büyük zarar veren hastalık akciğerlerin işlevsiz duruma gelmesine ve akciğer kanserine yol açabilir. Devlet tarafından verilecek desteklerle bu hastalıktan mağdur olan insanlarımızın zor duruma düşmemesi için çabalanıyor.

Silikozis aylığı ile ilgili detaylar

Devlet tarafından sunulan bu fırsatta silikozis hastalığından mağdur olan çalışanların silikozis aylığı adı altında destek ödemeleri alıcak. Bu aylığa başvurabilmek için devlet hastanesinden en az %15 derecede hasta olduğunuzu belirten bir rapor almanız gerekmektedir. Bu rapora sahip mağdurlar destek ödeneklerinden faydalanabilecektir.

Destek ödemelerinin miktarı hastalığınızın derecesine göre değişmektedir. En az oran %15 olmakla beraber bu oranın yükselmesi durumunda verilecek destek ödemesinin miktarıda artıyor. Orana göre destek ödemelerinin miktarı ise şu şekildedir;

  • %15 ve %34 arası oranda Silikozis hastası vatandaşlara 1.160,50 Türk Lirası ödeme yapılıcaktır.
  • %35 ve %54 arası oranda Silikozis hastalarına 1.326,30 Türk Lirasıödeme yapılacaktır.
  • %55 ve üstü rapora sahip olan Silikozis hastalarına 1.477,87 Türk Lirası ödeme yapılacaktır.

Silikozis aylığından faydalanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu ya da Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı’na başvurmanız durumunda ödeme alma hakkına sahip olacaksınız.

Silikozis aylığı başvuru evrakları

Silikosiz aylığına başvurmak için gerekli evrakları yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Silikozis hastalığından mağdur olan çalışanların başvuru yaparken yanlarında devlet hastanesinden aldıkları silikozis hastalığının derecesini belirten Sağlık Kurulu raporu ve T.C kimlik kartı bulundurmaları gerekmektedir. Bunun dışında Silikozis hastalığı ödemeleri aylık şeklinde verilmektedir. Ödeme alan vatandaşlar ilk maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alabilmektedirler. Eğer hastalığa sahip kişi vefat ederse eşine maaşın %50’si verilmeye devam etmektedir. Bu durumda kalan kişi eğer çocuğa sahip değilse eşine maaşın %75’i verilmektedir. Devlet kurumlarından sigorta olmadığı gerekçesiyle başvuru geri çevrilirse çalışanın Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı’na başvurması gerekmektedir.



Son Güncelleme: 28.08.2020 05:17
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