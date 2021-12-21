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Sigortasız vatandaşlar sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor mu?

Türkiye’de çeşitli sebeplerden sigorta yaptıramayan milyonlarca vatandaş bulunmaktadır. Bu insanlar sigortasız insanların sağlık hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığını öğrenmek için internete yöneldi. Peki sigortasız olan vatandaşlar sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor mu? Yanıtı haberimizde…

21 Aralık 2021 Salı 23:08
Sigortasız vatandaşlar sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor mu?
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Ülkemizde bulunan sigortalı kişiler, sigorta prim borçlarını ödeyerek sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar. Sigortasız kişiler ise Genel Sağlık Sigortası (GSS) aracılığıyla muayene olabiliyorlar. Fakat bu muayeneler için belirli bir miktarda ücret ödemek durumunda kalıyorlar. Sigortasız insanlar ücretsiz bir şekilde muayene olup olamayacaklarını öğrenmek üzere intenet üzerinden araştırmalarına devam ediyorlar. Peki sigortasız olan vatandaşlar sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor mu?

Sigortasız Olan Vatandaşlar Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabiliyor Mu?

Çalışmadığı için sigorta primlerini ödeyemeyen vatandaşlar sağlık hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığını merak ediyorlar. Aylık geliri 981 TL’den fazla olmayan kişiler GSS kapsamına alınarak devlet hastanelerinde ücretsiz bir şekilde muayene olabiliyor.

GSS kapsamına alınmayan sigortasız kişiler ise muayene başına 30 TL-50 TL arasında bir ücret vermek zorundalar. Bu ücret hastaneden hastaneye değişiklik gösterebiliyor.


Son Güncelleme: 21.12.2021 23:08
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Anahtar Kelimeler:
Sigortasız VatandaşlarSağlık HizmetleriGSS
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