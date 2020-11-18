Sigortasız kişilerden devlet hastanelerinde ne kadar muayene ücreti alınır

Ülkemizde sağlık sektörü giderek gelişmeye devam ediyor. Devlet birçok alanda vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Ülkemizde devlet hastaneleri, üniversite hastaneler ve özel hastaneler olmak üzere üç büyük sağlık kuruluş bulunuyor.

Özel hastaneler ücretli olarak işlem yaparken devlet hastanelerinde birçok işlemde ücret alınmıyor veya çok cüzi ücretler alınıyor. Öte yandan sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanmak için sigortalı olmak çok önemlidir.

Devlet hastanelerinde sigortasız muayene ücretleri ne kadar?

Sigortası olmayan veya sigorta primlerini ödemeyen kişiler devlet hastanelerinde muayene olmak için ortalama 50 TL ücret ödemektedir. B ücretler muayene olmadan vezneye ödenmektedir.

Devlet hastanesi sigortalı muayene ücreti ne kadar?

Sigortalı olan vatandaşlar devlet hastanelerindeki muayene işlemlerinde ortalama 6 TL ücret ödemektedir.

Genel Sağlık Sigortası primi ne kadar?

Sağlık hizmetlerinden faydalanmak için vatandaşların Genel Sağlık Sigortası yaptırması gerekmektedir. GSS sigortalı olan kişinin brüt maaşından kesilir. Bu kesilme 2020 yılında 88.29 TL olarak işleme koyulmuştur. 5510 sayılı kanuna göre GSS prim borcu ödemeleri ise şu şekilde yapılmaktadır;

Ziraat Bankası şubeleri ve ATM bankacılığı üzerinden

Vakıfbank şubeleri ve ATM bankacılığı üzerinden,

PTT ve PTT şubeleri üzerinden, prim borçlarının ödeyebilirler.

Muayene katılım payı sorgulama

Muayene katılım payı 5510 sayılı kanunda belirtilmiştir. Buna göre sigortalı olan kişi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler GSS işlemleri sorgulamasını e-Devlet sistemi üzerinden yapmaktadır. SGK bünyesinde sigortalı olan 4A, 4B ve 4C sigortalılar sisteme giriş yaptıktan sonra sorgulama yaparak alınan ilaçlar ve hangi eczaneden alındığı bilgilerine erişebilir.

Özel hastane sigortası muayene ücretleri ne kadar?

Özel hastane muayene ücretleri

Sağlık Uygulama Tebliğince belirlenen ücretlere göre işlem yapılmaktadır. Buna göre özel hastanelerde alınan muayene ücretleri şu şekildedir; Kadın hastalıkları en düşük 15 TL. en yüksek 73 TL.

Üroloji hastalıkları en düşük 50 TL. en yüksek 56 TL.

Beyin Cerrahi en düşük 30 TL. en yüksek 73 TL.

Göz hastalıkları en düşük 40 TL. en yüksek 49 TL.

Kulak Burun Boğaz (KBB) en düşük 30 TL. en yüksek 51 TL.

Genel Cerrahi en düşük 25 TL. en yüksel 60 TL.

Dahiliye en düşük 25 TL. en yüksek 60 TL.

Plastik Cerrahi en düşük 40 TL. en yüksek 56 TL.

Göğüs hastalıkları en düşük 30 TL. en yüksek 56 TL.

Ortopedi en düşük 30 TL. en yüksek 51 TL.

Fizik Tedavi en düşük 30 TL. en yüksek 54 TL. muayene ücreti alınmaktadır.

Kimlerden ilave ücret alınmaz

Özel hastanelerde muayenelerin yanı sıra çoğu kez ilave ücretler alınır. Anca bazı kişilerden bu ilave ücretler alınmaz. Bu kişiler; 2330 Sayılı kanun kapsamında maaş alan ve bu kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,

Terör mağduru olan, Şehit olan ve bu kişilerin aileleri,

Harp malulü olan ve bu anlamda maaş alanlar,

Şeref maaşı alan ve bu bu kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,

Başka bir hastaneden sevk edilen vakalar,

Yoğun bakım hizmetlerinin,

Yanık tedavisi,

Hemodiyaliz tedavileri,

Travma vakaları,

Acil servisten yatışı yapılan hastalar,

Yeni doğan sağlık hizmetleri,

Kanser tedavileri,

Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin hizmetlerde ilave ücret alınmaz.

Devlet hastanelerinde ameliyat fiyatları ne kadar?

Özel hastaneler devlet hastanelerine göre yüksek ücret talep eder. Özel hastanelerde sigortasız olan kişiler muayene olursa katkı payı olarak en az 15 TL, muayene ücreti olarak da ek 15 TL ödeme yapar.

Devlet hastanelerinde sigortalı olan ve primlerini eksiksiz şekilde yatıran kişilerden ameliyat ücreti alınmaz. Sigortası olmayan kişiler ise yapılacak işlemlere göre ücretlendirilir ve bu ücretler operasyon ve doktora göre değişmektedir.

Sigortasız acilde muayene yapılır mı?

Acil bir durum oluştuğunda özel veya devlet hastanesi fark etmeksizin acile gelen hastalardan muayene ücreti alınmaz. Acil olmayan durumlarda ise özel hastaneler ücret talep eder.

Üniversite hastanelerinde muayene ücretleri

Üniversite hastanelerinde muayene ücreti olarak 5 TL alınıyordu ancak yapılan değişiklikle birlikte bu ücret 8 TL olarak değiştirildi.

Profesör muayene ücretleri

Söz konusu profesör devlet hastanesinde çalışıyorsa 6 TL ücret alınır. Anca özel veya üniversite hastanelerinde profesör olan doktorlar ortalama olarak 250 TL ile 1000 TL arasında muayene ücreti alabilir.

Üniversite hastanelerinde ücretsiz ameliyat yapılıyor mu?

Bu durumda üniversite hastanesinin devlet ile anlaşması varsa ameliyat yapılır ve devlet hastanelerinde alınan ücret alınır. Ancak anlaşmalı olmayan kurumlar daha yüksek ücret talep etmektedir.

Üniversite hastanelerinde ücret ödenmeyen sağlık hizmetleri