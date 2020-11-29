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Sigortasız hasta muayene ücreti ne kadardır? 2020 Devlet hastanesi sigortasız muayene sorgulama

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan Sigortasız hasta muayene ücreti ne kadardır? Devlet hastanesi sigortasız muayene sorgulama haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 29.11.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

29 Kasım 2020 Pazar 10:08
Sigortasız hasta muayene ücreti ne kadardır? 2020 Devlet hastanesi sigortasız muayene sorgulama
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Sigortası bulunan kişilerin hastane masrafları ve muayene ücretleri devlet tarafından ödenirken herhangi bir sigortaya sahip olmayan kişiler muayene masraflarını kendileri ödemek zorunda kalmaktadır. Devlet hastanelerinde geçerli olan bu durumda sağlık sigortasına sahip kişiler herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalmazlar.

Sigortalı kişiler özel hastanede tedavi görmek istediğinde ya da tahlil gibi ayrıca durumlarda ödeme yapabilmektedir. Sigortası bulunmayan kişiler muayene ücreti olarak 50 TL gibi bir ücret ödemektedir.

Muayene Ücretleri 2020

Muayene ücretleri devlet hastanelerinde 30-50 TL, özel hastanelerde 85-150 TL, fakülte hastanelerinde 60-100 TL ve araştırma hastanelerinde ise 45-100 TL arasında değişmektedir. Ayrıca bu ücretler muayene detaylarına göre de değişebilmektedir.

Bu ücretleri ödemeye gücü yetmeyen vatandaşlar için yeşil kart bulunmaktadır. Yeşil kart alarak ya da SYDV’de yapılan testlere katılarak sağlık sigortasının primini yatırılan kişiler de devlet hastanelerinde ücretsiz muayene olabilmektedir.

Muayene Randevusu Nasıl Alınır? 2020

Muayene randevuları https://m.hastanerandevu.gov.tr/ adresi üzerinden, ALO 182 ya da MHRS sistemi üzerinden yapılabilmektedir.

Genel Sağlık Sigortası Primi Kaç TL? 2020

SYDV kuruluşlarına giderek gelir testi yaptıran kişilerin gelirinin asgari ücretin 3/1’i olması halinde 88 TL kadar olan prim devletçe ödenmektedir. Yani geliri 981 TL’den az olan kişilerin sağlık primi devlet tarafından ödenmektedir. Geliri 981-2943 TL arasında olan kişiler 89 TL, 2943-5886 TL olanlar 267 TL geliri 5.886 TL üstünde olan kişiler ise 534 ödemelidir.

Muayene Katılım Payı Sorgulama Nasıl Yapılır? 

2020

Muayene katılım payı sorgulama işlemi e-devlet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. İşlem https://www.turkiye.gov.tr/muayene-katilim-payi-sorgulama adresine giriş yaparak öğrenilebilmektedir.

Sigorta Muayene Ücreti Kaç TL?

Katılım payı yani devlet hastanelerinde muayene olma durumunda sigortalılardan alınan ücret eczanelerde ödenmektedir. 2020 yılında zamlanan katılım payı devlet hastaneleri için 6 TL, araştırma hastaneleri için 7 TL üniversite hastaneleri için ise 8 TL tutarındadır.



Son Güncelleme: 29.11.2020 10:08
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Anahtar Kelimeler:
#Muayene#sigorta
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