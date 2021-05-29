İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Sigortasız birinin devlette ve özelde muayene ücreti ne kadardır? Sigortasız muayene olma ücretleri 2021

Sıcak gelişmeler arasında dikkat çekici bir yere sahip olan Sigortasız birinin devlette ve özelde muayene ücreti ne kadardır? Sigortasız muayene olma ücretleri haberinin yeni ayrıntılarını dikkatle takip ediyoruz. Hemen 29.05.2021 tarihli haberimizi okuyarak, habere dair güncel detayları okuyabilirsiniz.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:58
Sigortasız birinin devlette ve özelde muayene ücreti ne kadardır? Sigortasız muayene olma ücretleri 2021
Takip Et:

Sigortası bulunan kişilerin hastane masrafları ve muayene ücretleri devlet tarafından ödenirken herhangi bir sigortaya sahip olmayan kişiler muayene masraflarını kendileri ödemek zorunda kalmaktadır. Devlet hastanelerinde geçerli olan bu durumda sağlık sigortasına sahip kişiler herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalmazlar.

Sigortalı kişiler özel hastanede tedavi görmek istediğinde ya da tahlil gibi ayrıca durumlarda ödeme yapabilmektedir. Sigortası bulunmayan kişiler muayene ücreti olarak 50 TL gibi bir ücret ödemektedir.

Muayene Ücretleri 2021

Muayene ücretleri devlet hastanelerinde 30-50 TL, özel hastanelerde 85-150 TL, fakülte hastanelerinde 60-100 TL ve araştırma hastanelerinde ise 45-100 TL arasında değişmektedir. Ayrıca bu ücretler muayene detaylarına göre de değişebilmektedir.

Bu ücretleri ödemeye gücü yetmeyen vatandaşlar için yeşil kart bulunmaktadır. Yeşil kart alarak ya da SYDV’de yapılan testlere katılarak sağlık sigortasının primini yatırılan kişiler de devlet hastanelerinde ücretsiz muayene olabilmektedir.

Muayene Randevusu Nasıl Alınır? 2021

Muayene randevuları https://m.hastanerandevu.gov.tr/ adresi üzerinden, ALO 182 ya da MHRS sistemi üzerinden yapılabilmektedir.

Genel Sağlık Sigortası Primi Kaç TL? 2021

SYDV kuruluşlarına giderek gelir testi yaptıran kişilerin gelirinin asgari ücretin 3/1’i olması halinde 88 TL kadar olan prim devletçe ödenmektedir. Yani geliri 981 TL’den az olan kişilerin sağlık primi devlet tarafından ödenmektedir. Geliri 981-2943 TL arasında olan kişiler 89 TL, 2943-5886 TL olanlar 267 TL geliri 5.886 TL üstünde olan kişiler ise 534 ödemelidir.

Muayene Katılım Payı Sorgulama Nasıl Yapılır? 

2021

Muayene katılım payı sorgulama işlemi e-devlet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. İşlem https://www.turkiye.gov.tr/muayene-katilim-payi-sorgulama adresine giriş yaparak öğrenilebilmektedir.

Sigorta Muayene Ücreti Kaç TL?

Katılım payı yani devlet hastanelerinde muayene olma durumunda sigortalılardan alınan ücret eczanelerde ödenmektedir. 2021 yılında zamlanan katılım payı devlet hastaneleri için 6 TL, araştırma hastaneleri için 7 TL üniversite hastaneleri için ise 8 TL tutarındadır.


Son Güncelleme: 29.05.2021 09:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
#Muayene#sigorta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar: 50 yaş üstü aşılama tarihi belli oldu!
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar: 50 yaş üstü aşılama tarihi belli oldu!
Kara Mantar Hastalığı bulaşıcı mı, belirtileri ne?
Kara Mantar Hastalığı bulaşıcı mı, belirtileri ne?
Kara mantar salgını nedir? Kara mantar bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? Kara mantar hastalığı tedavisi var mı?
Kara mantar salgını nedir? Kara mantar bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? Kara mantar hastalığı tedavisi var mı?
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar? 2021
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar? 2021
Yanak estetiği ameliyat fiyatları 2021 Bişektomi ameliyatı
Yanak estetiği ameliyat fiyatları 2021 Bişektomi ameliyatı

Popüler Haberler

Sigortasız birinin devlette ve özelde muayene ücreti ne kadardır? Sigortasız muayene olma ücretleri 2021
Tc kimlik kaybolunca yapılması gereken işlemler neler? Kimlik kayıp ceza ücreti nereye yatırılır?
Emekli promosyonları hangi bankalar veriyor? 2021 Emekli promosyonu için nereye başvurulur?
Rüyada hamile görmek neye işaret eder?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Rüyada araba ne demektir? Doğum veya araba rüyasının tabiri ve anlamı
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2021 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
Şirin Payzın kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?
SGK rapor parası ödemesi ne kadar? Mayıs 2021 Rapor parası sorgulama işlemleri
Emanet dizisinin Begüm'ü Gözde Gürkan'ın hayat hikayesi!
Engelli sağlık kurulu raporu sorgulama işlemleri nereden yapılır? 2021 E-devlet Engelli sağlık kurulu raporu sorgulaması
Şans Topu çekiliş sonuçları 26 Mayıs 2021 Çarşamba MPİ sonuç sorgulama ekranı
Hangi meslekler yıpranma payı ile erken emekli olabilecek? 49 yaşında emekli olunabilecek
2021 evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2021 Evde bakım maaşı (parası) kaç TL?
Sadakatsiz dizisi Demir kimdir? Doğan Can Sarıkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Akbank 40.000 TL anında kredi başvurusu
KOSGEB düşük faizli esnaf kredisi başvuru şartları neler? Mayıs 2021 devlet destekli krediler ve şartları
Subay/Yedek Subay nasıl olunur? Subay olmak için gereken koşullar nelerdir?
Çalışanlara şubeye gitmeden 50000 TL anında kredi! Mayıs 29 Cumartesi
Güz Masalı dizisi kaç bölüm sürecek, ne zaman bitecek? Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak?
Spor ayakkabı seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.